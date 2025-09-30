स्वरूप काणे यांना राज्यस्तरीय
पनवेल : राज्यस्तरावर निबंध स्पर्धेत उत्तेजनार्थ बक्षीस रत्नागिरीच्या स्वरूप काणे यांना देताना मान्यवर.
स्वरूप काणेंचे निबंध स्पर्धेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० : कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाचे भारतरत्न डॉ. पांडुरंग वामन काणे संस्कृत अध्ययन उपकेंद्रातील दूरस्थ आणि ऑनलाईन शिक्षणकेंद्राचे समन्वयक स्वरूप काणे यांना राज्यस्तरावरील निबंध स्पर्धेत उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त झाला.
या स्पर्धेत काणे यांनी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे मंदिर बांधकाम आणि धार्मिक कार्य या विषयावर निबंध लिहिला. जवळपास ११ हजार १३९ विद्यार्थ्यांनी राज्यभरातून आपले निबंध पाठवले होते. या स्पर्धेसाठी ४० परीक्षकांची टीम होती. एकूण २० विजेत्यांमध्ये काणे यांचा समावेश आहे. पदवीधर प्रकोष्ठ शिक्षक आघाडी आणि आदर्श शैक्षणिक समूह नवीन पनवेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या त्रिशताब्दी वर्षानिमित्त या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. बक्षीस वितरण समारंभ नवीन पनवेल येथील धनराजजी विसपुते सभागृहात झाला.
