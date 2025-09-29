आजचा रंग मोरपंखी
95385
बांदा ः पानवळ येथील गोगटे वाळके महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका.
....................
95387
आरोंदा ः मंगळागौरी ग्रुप माडयेवाडी येथील महिला सदस्य.
---
95459
मोरगांव (ता. दोडामार्ग) ः येथील अंगणवाडी शाळा नं.१
-------
95446
सावंतवाडी ः प्रथमा आणि समृद्धी नेरकर बहिणी.
--
95448
सावंतवाडी ः आई प्रथमा आपल्या कन्येसोबत.
-----
95451
95449
आडाळी ः कु प्रचिती राजेंद्र कर्पे व स्वरा आत्माराम कर्पे या बहिणी.
--------
95454
कुडाळ ः सोनवडे तर्फ हवेली येथील उपसरपंच, शिक्षिका व माता पालक.
-------
95455
सावंतवाडी ः त्रिवेणी सुकी.
-------
95456
आडाळी ः निशा कर्पे.
---------
95457
कुडाळ ः येथील सावंत भोसले घराण्याच्या स्नुषा.
--------
95384
कुडाळ ः व्यापारी संघटनेच्या महिला पदाधिकारी, ज्येष्ठ उद्योजिका रुपाली शिरसाट.
