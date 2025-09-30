आंतरमहाविद्यालयीन प्रोजेक्ट स्पर्धेची सांगता
गुहागर ः आंतरमहाविद्यालयीन प्रोजेक्ट स्पर्धेतील विजेते.
आंतरमहाविद्यालय प्रोजेक्ट स्पर्धा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ३० ः येथील महर्षी परशुराम अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये प्रकल्प २०२५ या आंतर महाविद्यालयीन प्रोजेक्ट स्पर्धेची थाटात सांगता झाली. स्पर्धेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातून अकरावी आणि बारावी विज्ञान शाखेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील सुमारे ३० समूहांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला होता.
अकरावी आणि बारावी विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी या विषयांबद्दल वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि गोडी निर्माण व्हावी यासाठी त्यांना प्रात्यक्षिक मॉडेल बनवून ते प्रदर्शन स्वरूपात सादर करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश होता. या स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक जिंदाल विद्यामंदिर, प्रथमेश ठाकूर आणि ग्रुप यांनी पटकवला. आर्टीफिशियल इंटेलिटेन्स सुरक्षितता या विषयावर त्यांनी प्रोजेक्ट बनवला होता. द्वितीय क्रमांक गुहागर येथील श्रीदेव गोपाळकृष्ण माध्यमिक विद्यामंदिरच्या ग्रुपने पटकावला. तृतीय क्रमांक खेडच्या नवभारत ज्युनिअर कॉलेजच्या ग्रुपने पटकवला. प्लास्टिक वेंडर मशीन हा प्रोजेक्ट बनवला होता. प्रथम क्रमांक पाच हजार रुपये आणि प्रशस्तीपत्रक, द्वितीय क्रमांकास तीन हजार रुपये आणि प्रशस्तिपत्रक व तृतीय क्रमांकास दोन हजार व प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मान करण्यात आला. तसेच जिंदल विद्यामंदिराचा आणखी एक ग्रुप आणि पावस येथील राबिया शेख अहमद नाखवा ज्युनिअर कॉलेजच्या ''वॉटर क्लिनिंग सिस्टिम हा प्रोजेक्ट सादर करणारा ग्रुप अशा दोन ग्रुपला उत्तेजनार्थ पारितोषिक मिळाले.
