जागृत मोटर्स

रत्नागिरी : जागृत मोट्रसमध्ये मारूती सुझुकीच्या नव्या व्हिक्टोरिस आलिशान गाडीचे अनावरण करताना उद्योगमंत्री उदय सामंत. सोबत संचालक राजेंद्र जोशी, रेश्मा जोशी, आदित्य जोशी, प्राची जोशी, लिला जोशी आदी.
‘जागृत’मध्ये मारुती सुझुकीच्या
व्हिक्टोरिस मॉडेलचे अनावरण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ ः जागृत मोटर्समध्ये मारुती सुझुकीच्या ज्या व्हिक्टोरिस मॉडेलचे अनावरण केले ती अतिशय चांगली कार आहे. वेगवेगळी फीचर्स त्यामध्ये आहेत. आपलं आयुष्य सुरक्षित तसेच चांगल्या वळणावर नेण्यासाठी मारुती कारशिवाय पर्याय नाही, असे प्रतिपादन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
अनावरणप्रसंगी जागृत मोटर्सचे संचालक राजेंद्र जोशी, संचालिका रेश्मा जोशी, संचालक आदित्य जोशी, प्राची जोशी, लिला जोशी, बॅंक ऑफ इंडियाचे विभागीय एजीएम नरेंद्र देवारे, अभिनेता सचिन काळे आदी उपस्थित होते.
सामंत म्हणाले, जोशी कुटुंबीयांनी मारुतीचे शोरूम रत्नागिरी व सिंधुदुर्गवासियांसाठी काही वर्षापूर्वी खुले केले. त्यांनी मेहनतीने उभा केलेला हा उद्योग रत्नागिरी व सिंधुदुर्गवासियांच्या विश्वासाला पात्र ठरला आहे. संचालक आदित्य जोशी यांनी सांगितले, व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी कर्मचाऱ्यांनी दिलेले योगदान अमूल्य आहे. १९६९ मध्ये आजोबा केशवराव जोशी यांनी एका ट्रकसह जागृत ट्रान्स्पोर्टची स्थापना केली. आज दीडशेहून अधिक ट्रक ट्रान्स्पोर्टमध्ये कार्यरत आहेत.
जागृतची यशस्वी वाटचाल
१९९५ ला मारुतीचे अधिकृत सर्व्हिस स्टेशन सुरू झाले तेव्हा आई-वडिलांच्या स्वप्नाला मूर्त रूप मिळाले. त्यानंतर जागृत मोटर्सची यशस्वी वाटचाल सुरू आहे. २००० मध्ये जागृतचे पहिले शोरूम रत्नागिरीत सुरू झाले. आता रत्नागिरी- सिंधुदुर्गमध्ये विस्तार आहे. आता अॅरेना चॅनेलचे १० हून अधिक आऊटलेट्स असून २०१६ मध्ये नेक्सा शोरूम सुरू झाले. २५ हजारांहून अधिक समाधानी ग्राहक आहेत, असे संचालक जोशी यांनी सांगितले.
