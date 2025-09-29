-वैद्यकीय सेवा सक्षमीकरणासाठी युवकांचा पुढाकार
आंबवडे ःवैद्यकीय उपकरणाचे हस्तांतरणाप्रसंगी उपस्थित विजय घरटकर, डॉ. आसिफ खान, डॉ. सुदेश बांद्रे.
गावकऱ्यांच्या एकतेतून आरोग्यसेवा सक्षम
आंबडवे दवाखान्यास उपकरण हस्तांतरण; शैक्षणिक साहित्यही वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २९ ः शासकीय दवाखान्यातील वैद्यकीय सुविधा अधिक सक्षम व्हाव्यात व सामान्य जनतेला विविध आजारांवर तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी आंबवणे येथील समाजसेवक विजय घरटकर यांच्या नेतृत्वाखाली पंचक्रोशीतील युवकांनी पुढाकार घेतला. आंबडवे येथे झालेल्या कार्यक्रमात ईसीजी मशिन, मॉनिटर, एचबी मॉनिटर, दोन बेड, व्हीलचेअर, नेब्युलायझर, स्टेचर, वॉटरकूलर हे साहित्य ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत दवाखान्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
कॅ. शरद धामणे, डॉ. सुशांत बांद्रे, इंजिनिअर रूपेश बांद्रे, भावेश धामणे, दीपक धामणे, नितेश धामणे, अमोल घरटकर, मनोहर घरटकर चंद्रकांत बोर्ले आदींनी या उपक्रमास विशेष सहकार्य केले. कार्यक्रमाला जनआरोग्य समिती आंबडवेच्या अध्यक्ष सरपंच दीपिका जाखल, सरपंच सचिन चोरगे, डॉ. श्याम कनांक, डॉ. आसिफ खान, प्रताप घोसाळकर, दिग्दर्शक सुनील माळी, शैलेश पोस्टुरे, मुरलीधर जगताप, सतीश बोर्ले, मुख्याध्यापक भास्कर जायभाये, मायभूमी फाउंडेशनचे संस्थापक अनंत काप, महादेव धामणे, देवेंद्र गोठल, सुदर्शन सकपाळ उपस्थित होते. काही दिवसांपूर्वी ग्रामस्थ मंडळींनी दवाखान्यास भेट देऊन डॉ. आसिफ खान यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानुसार दवाखान्यासाठी तातडीने अत्यावश्यक उपकरणांची गरज निश्चिती झाली होती. विजय घरटकर यांनी विशेष पुढाकार घेऊन विषय मार्गी लावण्यासाठी तत्परता दाखवली. या उपक्रमास दाते शोधून ग्रामीण भागातील जनतेच्या जीविताशी संबंधित विषय मार्गी लावला. कार्यक्रमाचे औचित्य साधून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यामंदिरातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटपही करण्यात आले.
सामाजिक दायित्वाच्या भावनेने योगदान
बदलत्या काळात मंदिरे, शाळा यांच्या इतकेच आरोग्यसेवेचे महत्त्व असून, ग्रामीण भागातील आरोग्यविषयक सोयीसुविधांची मोठी अडचण लक्षात घेऊन सामाजिक दायित्व आणि दातृत्वाच्या विचाराने या कामात पुढाकार घेतला असून, पंचक्रोशीतील जनतेसाठी विविध आजारांचे निदान करणारे आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे विजय घरटकर यांनी सांगितले.
