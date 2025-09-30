-चिपळूणमध्ये भाजपतर्फे वृक्षारोपण
चिपळूण : शहरात भाजपतर्फे वृक्ष लागवड करण्यात आली.
चिपळुणात भाजपतर्फे वृक्षारोपण
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३० : भाजपतर्फे सेवा पंधरवडा म्हणून देशभर साजरा होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘एक पेड माँ के नाम’ हा कार्यक्रम भाजप जिल्हा ओबीसी महिला मोर्चातर्फे युनायटेड इंग्लिश स्कूल व मुरादपूर मराठी शाळा या दोन ठिकाणी साजरा आला. या वेळी ओबीसी महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्षा वैशाली निमकर, सेवा पंधरवडा जिल्हा संयोजक विनोद भोबस्कर, शहराध्यक्ष शशिकांत मोदी, जिल्हा सरचिटणीस प्रणाली सावर्डेकर, सहकार सेल जिल्हाध्यक्ष रत्नदीप देवळेकर आदी उपस्थित होते.
