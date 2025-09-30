-महावितरणच्या तांत्रिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या महिलांचा गौरव
-rat२९p२९.jpg-
२५N९५३९०
रत्नागिरी ः ‘सन्मान सौदामिनींचा’ या कार्यक्रमात महावितरणमध्ये कार्यरत महिला अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
----
महावितरणमधील महिलांचा सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० : महावितरणच्या रत्नागिरी परिमंडल कार्यालयात स्त्री शक्तीला समर्पित नवरात्र उत्सवानिमित्त ‘सन्मान सौदामिनींचा’ या विशेष कार्यक्रम झाले. कार्यक्रमातून महावितरणमध्ये कार्यरत महिला अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी ‘कुटुंब व कार्यालय यामधील समतोल साधणे हे अत्यंत कठीण कार्य असून, महिला हे कार्य अतिशय कुशलतेने पार पाडतात, असे मत मुख्य अभियंता अनिल डोये यांनी व्यक्त केले.
कार्यक्रमात विजेसारख्या तांत्रिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या योगदानाचा गौरव करण्यात आला. यावेळी त्यांना पुस्तक व गुलाबपुष्प देऊन सन्मानित करण्यात आले. काही कर्मचारी महिलांनी, सर्वच स्तरातील महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक संघर्षांचा उल्लेख करत आपल्या प्रवासातील अनुभव व्यक्त केले. अनेक महिलांनी ज्या प्रकारे कठीण प्रसंगांना तोंड देत यशस्वी कारकीर्द घडवली, ते उपस्थितांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरले. या उपक्रमामुळे महिलांच्या कार्याबद्दल असलेली कृतज्ञता व्यक्त होत एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली. या प्रसंगी कार्यकारी अभियंते अभिजित सिकनीस, जितेंद्र फुलपगारे, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी श्रीकृष्ण वायदंडे, प्रभारी सहाय्यक महाव्यवस्थापक प्रणाली निमजे, वरिष्ठ व्यवस्थापक अजय निकम आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.