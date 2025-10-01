जिंकण्यापेक्षा स्पर्धेत सहभाग महत्त्वाचा
सावंतवाडीः स्वरचित काव्य वाचन स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणप्रसंगी विजेत्या स्पर्धकांसोबत तहसीलदार श्रीधर पाटील व अन्य मान्यवर.
श्रीधर पाटीलः सावंतवाडीत स्वरचित काव्य वाचन स्पर्धेस प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ः विद्यार्थ्यांनी वाचन करणे आवश्यक आहे. यातून नवीन गोष्टी आपण शिकू शकतो. जिंकणे किंवा हरणे महत्त्वाचे नसून तुम्ही स्पर्धेत सहभाग घेता की नाही, हे फार महत्त्वाचे आहे. जिद्दीने स्पर्धांत सहभागी होत तुमच्या आवडीच्या क्षेत्रात नावलौकिक प्राप्त करा, असे आवाहन सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी केले.
कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सावंतवाडीच्या वतीने विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेल्या तालुका मर्यादित स्वरचित काव्य वाचन स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणप्रसंगी ते बोलत होते. या स्पर्धेत जिल्हा परिषद शाळा कास क्र.१ ची विद्यार्थिनी गौरी गावडे प्रथम क्रमांकाची मानकरी ठरली. द्वितीय क्रमांक तनिष्का राणे (नूतन माध्यमिक विद्यालय इन्सुली, तर तृतीय क्रमांक मिलाग्रीस हायस्कूल इंग्रजी माध्यमाची सिया चव्हाण हिने प्राप्त केला. शमिका गवंडे (कास शाळा क्र.१) आणि माधुरी राऊळ (कलंबिस्त इंग्लिश स्कूल) यांनी उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळविले. सर्व विजेते स्पर्धक आणि सहभागींना कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे तहसीलदार पाटील यांच्या हस्ते पारितोषिक व प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
येथील देशभक्त शंकरराव गवाणकर कॉलेजमध्ये ही स्पर्धा पार पडली. व्यासपीठावर तहसीलदार पाटील यांच्यासह ज्येष्ठ कादंबरीकार वृंदा कांबळी, ''कोमसाप''चे ज्येष्ठ सदस्य प्रा. सुभाष गोवेकर, प्राचार्य यशोधन गवस आदी उपस्थित होते.
मुलांमध्ये लेखन-वाचनाची आवड वाढवण्यासाठी कोमसाप सावंतवाडी शाखेकडून या स्पर्धेचे केलेले आयोजन स्तुत्य स्वरुपाचे आहे, असे मत वृंदा कांबळी यांनी व्यक्त केले. हा कार्यक्रम कोकणच्या नव्या पिढीतील साहित्यिकांना प्रोत्साहन देणारा आणि साहित्यिक वातावरणाची निर्मिती करणारा ठरेल, असा विश्वास प्रा. गोवेकर यांनी व्यक्त केला.
प्रा. गवस यांनी स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी ''कोमसाप''चे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष कवी दीपक पटेकर, जिल्हा सचिव ॲड. संतोष सावंत, जिल्हा सदस्य भरत गावडे, तालुका उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, खजिनदार डॉ. दीपक तुपकर, सदस्य ॲड. नकुल पार्सेकर, प्रा. रुपेश पाटील, विनायक गांवस, मंगल नाईक-जोशी, किशोर वालावलकर, प्रज्ञा मातोंडकर आदी उपस्थित होते.
