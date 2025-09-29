दापोलीत तांब्याची भांडी चोरीला
संगमेश्वर ः तालुक्यातील वांद्री येथील जे. एम. म्हात्रे कंपनीच्या क्रशरवर काम करणाऱ्या सचिन सखाराम घोसाळकर (वय ५३) याचाहृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी सकाळी घडली. खेड तालुक्यातील बोरज घोसाळकरवाडी येथील सचिन घोसाळकर पाच वर्ष क्रशरवर सुपरवायझर म्हणून काम करत होता. सोमवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास नाश्ता केल्यानंतर तो रूममध्येच असताना अचानक छातीत वेदना होऊ लागल्याने समीर शशिकांत सांडव याने व इतर कामगारांनी रुग्णवाहिकेने वांद्री येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासून अधिक उपचारासाठी संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात नेण्याच्या दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्याच रुग्णवाहिकेने संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात आणले. त्या ठिकाणी डॉ. मोरे यांनी तपासून सचिन घोसाळकरचा मृत्यू झाला असल्याचे घोषित केले. घटनेची माहिती संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात देण्यात आली असून आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली आहे.
दापोली ः शहरातील दापोली बस स्थानकामागे असलेल्या जुन्या ऊर्दू शाळेच्या इमारतीमधून जमातुल मुस्लिम कोड या जमातीची ऐतिहासिक तांब्याची भांडी चोरीला गेली आहेत. अंदाजे ८० हजार रुपये त्याची किंमत आहे. २८ सप्टेंबरला दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही चोरी झाल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी दापोली पोलिस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या भांड्यांची अनेक वर्षांपासून जुन्या इमारतीत जपणूक करण्यात आली होती. नेमकी कोणी व कशा प्रकारे ही चोरी केली याचा तपास पोलिस करत आहेत. पोलिसांनी आसपासच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासणी व स्थानिकांची चौकशीही सुरू केली आहे.
