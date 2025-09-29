पोलिसांना मदत करणाऱ्या पिता-पुत्रांचा सत्कार
लांजा ः पोलिस ठाण्याच्या वतीने महेश गजबाल यांचा गौरव करताना पोलिस अधिकारी.
पोलिसांना मदत करणाऱ्या
पिता-पुत्रांचा सत्कार
लांजा,, ता. २९ ः धोकादायक कोंड्ये-माजळ धरणातून मृतदेह बाहेर काढून पोलिसांना सहकार्य करणाऱ्या वेरळ पातेरे गावचे पोलिसपाटील महेश गजबाल आणि त्यांचे वडील वसंत गजबाल यांचा लांजा पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
तालुक्यातील माजळ धरणामध्ये २० सप्टेंबरला घडलेल्या दुर्घटनेत विशाल बाळकृष्ण माजळकर यांचा खोल पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता. मृतदेह खोल पाण्यात अडकल्याने तो बाहेर काढणे पोलिसांसमोर आव्हान होते. त्यावेळी वेरळ पातेरेचे पोलिसपाटील महेश गजबाल व त्यांचे वडील वसंत गजबाल यांनी धरणातील मृतदेह बाहेर काढण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्याबद्दल महेश गजबाल यांचा प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरव करण्यात आला. या वेळी पोलीस निरीक्षक निळकंठ बगळे, उपनिरीक्षक अमोद सरंगले, शिवस्वराज्य पोलिसपाटील संघटना अध्यक्ष दीपक तरळ, उपाध्यक्ष राजेश मोरे, भडे पोलिस पाटील प्रशांत बोरकर, शिरंबवली पोलिस पाटील दर्शना सावंत आदी उपस्थित होते.
