ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे आंदोलन स्थगित
95468
ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे आंदोलन स्थगित
राणेंकडून दखल; मागण्यांवर तोडगा काढण्याची ग्वाही
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २९ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या निश्चित मानधनाबाबत सुरू असलेल्या काम बंद आंदोलनाची शिवसेना आमदार नीलेश राणे यांनी दखल घेत त्यावर योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘मनरेगा’ विभागातील ग्रामपंचायतीमध्ये काम करत असलेल्या ग्रामरोजगार सहायक संघटनेचे मागील एक वर्षापूर्वी झालेल्या ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मासिक निश्चित ८ हजार रुपये मानधन वैयक्तिक खात्यात अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामरोजगार सहायक संघटनेतर्फे कामबंद आंदोलन सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ मालवणचे आमदार नीलेश राणे यांनी आज ग्रामरोजगार सहायक संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली.
यावेळी त्यांनी ग्रामरोजगार सहायक यांचे प्रश्न व समस्या जाणून घेत या योजनेचे रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांच्याशी संपर्क साधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सहायकांचे प्रलंबित असलेले मानधन तात्काळ द्यावे. तसेच मजुरांची मजुरी, साहित्याची रक्कम असा प्रलंबित निधी देखील दोन दिवसांत देण्याची मागणी केली. तसेच निश्चित मानधनाबाबत देखील लवकरच मंत्रालयामध्ये मनरेगाबाबत माहिती घेऊन जिल्ह्यातील प्रश्न व समस्या सोडविण्याची ग्वाही देत सुरू असलेले कामबंद आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. आमदार राणे यांच्या सूचनेवरून ग्रामरोजगार सहायक संघटनेचे कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा उपनेते संजय आंग्रे, रत्नाकर जोशी, इतर पदाधिकारी तसेच ग्रामरोजगार सहायक संघटनेचे जिल्हा सचिव विष्णू माणगावकर, जिल्हा संघटक प्रसन्ना म्हाडगुत, मीडिया प्रमुख अनिकेत पाटकर, कुडाळ सचिव रोशन पोखरणकर, बाजीराव जोशी, केशव गावडे, विश्वनाथ हळदणकर, दत्तप्रसाद ढवळ आदी ग्रामरोजगार सहायक उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.