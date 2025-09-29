कोकण रेल्वे आणि एचसीसी कंपनीत सामंजस्य करार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २९ ः कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) आणि हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) यांच्यात नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथील केआरसीएलच्या कॉर्पोरेट कार्यालयात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यामुळे भारतासह आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील नाविन्यपूर्ण आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असे प्रकल्प प्रभावीपणे राबवता येणार आहेत.
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यांच्यातील या करारावेळी नवी मुंबईतील कार्यालयात केआरसीएलचे कार्यकारी संचालक दिनेश कुमार थोपिल, ऑपरेशन्स डायरेक्टर संतोष राय, केआरसीएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा, एचसीसीचे उपाध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक अर्जुन धवन उपस्थित होते. या सामंजस्य करारांतर्गत केआरसीएल आणि एचसीसी भारतात तसेच परदेशात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा संयुक्तपणे राबवणार आहेत. कोकण रेल्वे लाइन, चिनाब पूल आणि अंजी-खाड पूल यांसारख्या तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात केआरसीएलचा उत्कृष्ट अनुभव आहे. हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एचसीसी) ही भारतातील अग्रगण्य इंजिनिअरींग, कन्स्ट्रक्शनमधील एक कंपनी आहे.
