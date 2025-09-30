रक्तदान शिबिरास असनियेत प्रतिसाद
रक्तदान शिबिरास
असनियेत प्रतिसाद
बांदाः सामाजिक जाणिवेतून कोकण कला व शिक्षण विकास संस्था, सक्षम कोकण फाउंडेशन असनिये आणि सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान यांच्यावतीने असनिये येथे आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिराला दात्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या शिबिराचे उद्घाटन संस्थेचे अध्यक्ष दयानंद कुबल, असनिये सरपंच रेश्मा सावंत, माजी उपसरपंच चंदन नाईक, प्रीती पांगे, सूरज कदम, नीलेश खामकर, साक्षी पोटे, योगिता निजामकर, पोलिसपाटील भिकाजी सावंत, कृषी अधिकारी मिलिंद नाईक आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी कुबल यांनी, ‘रक्तदानाने कुणाचा तरी जीव वाचतो ही जाणीव समाजात रुजवणे आवश्यक आहे. युवकांनी पुढाकार घेतल्यास गावोगावी रक्तदान चळवळ उभारता येईल, असे प्रतिपादन केले. या शिबिरात चंदन नाईक, गौरेश सावंत, अर्जुन सावंत, नीलेश राणे, मिलिंद निकम, अर्जुन महाडेश्वर, हर्षद मयेकर, गंगाराम सातार्डेकर, कृष्णा सावंत, विनोद सावंत, सतीश सावंत, विनायक कोळपटे यांच्यासह अनेकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत रक्तदान केले. मान्यवरांनी रक्तदात्यांच्या सामाजिक बांधिलकीबद्दल गौरव केला.
