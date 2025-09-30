‘स्वच्छोत्सव’अंतर्गत आज
‘घर तेथे शोषखड्डा’ अभियान
खेबुडकर ः सहभागासाठी आवाहन
ओरोस, ता. ३० ः ‘स्वच्छ भारत मिशन’अंतर्गत महात्मा गांधी यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून २ ऑक्टोबर हा दिवस स्वच्छ भारत दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘स्वच्छता ही सेवा’ मोहीम राबविली जात आहे. जिल्ह्यातील सांडपाणी समूळ नष्ट करण्याकरिता उद्या (ता. १) सर्व ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात ‘घर तेथे शोषखड्डा’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात जिल्हावासीयांनी सहभाग घेऊन श्रमदानाच्या माध्यमातून शोषखड्ड्यांची उभारणी करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी केले आहे.
यावर्षी ‘स्वच्छता ही सेवा’साठी ‘स्वच्छोत्सव’ ही थीम निश्चित केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल (ओडीएफ+ मॉडेल) होण्याच्या मार्गावर आहे. यामध्ये सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सांडपाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून उद्या ‘स्वच्छता ही सेवा’ अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात ‘घर तेथे शोषखड्डा अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीच्या माध्यमातून नियोजन केले आहे. सर्व जिल्हावासीयांनी श्रमदान करून शोषखड्ड्यांचे बांधकाम करावे, असे आवाहन आवाहन श्री. खेबुडकर यांनी केले आहे.
