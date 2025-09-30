‘कुडाळ शहरामधील अतिक्रमण हटविणार’
कुडाळ, ता. ३० ः कुडाळ नगरपंचायत हद्दीतील मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि शेड हटविण्यासाठी नगरपंचायतीने जाहीर सूचना काढून सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास ८ ऑक्टोबरला कोणतीही पूर्वसूचना न देता धडक कारवाई करून ही अतिक्रमणे काढण्यात येतील व जप्त केली जातील, असा इशारा नगरपंचायत मुख्याधिकाऱ्यांनी पत्रकातून दिला आहे.
शहरातील मुख्य रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी आस्थापना, विक्रेते, व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे केलेली आहेत. त्यामुळे रस्त्याचा भाग व्यापलेला आहे. नगरपंचायतीच्या रस्त्यावर अतिक्रमण केल्याचे निर्देशनास आल्यामुळे सर्व संबंधित अतिक्रमणधारकांनी पुढील सात दिवसांच्या आत अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि शेड पूर्णपणे स्वतःहून काढून घ्यावीत, असे या सूचनेत स्पष्ट केले आहे. या ७ दिवसांच्या मुदतीत नगरपंचायतीच्या आदेशाचे पालन न केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही अतिक्रमणे पोलिस बळाचा वापर करून काढून टाकण्यात येतील आणि ते साहित्य जप्त करण्यात येईल. याबाबत सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे पत्रकात म्हटले आहे.
