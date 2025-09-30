आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेत बाळकृष्ण पेडणेकरचे यश
मंगळूरः रॅपिड रेटिंग स्पर्धेचा विजेता इंटरनॅशनल मास्टर नीतेश बेल्लुरकर. सोबत बाळकृष्ण पेडणेकर.
आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेत
बाळकृष्ण पेडणेकरचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३०ः येथील राष्ट्रीय बुद्धिबळ खेळाडू बाळकृष्ण पेडणेकर याने मंगळूर (कर्नाटक) येथे झालेल्या आरसीसी आंतरराष्ट्रीय ब्लिट्ज रेटिंग बुद्धिबळ स्पर्धेत रेटिंग कॅटेगरीत तिसरा क्रमांक पटकावला. भारतासहित अमेरिका, कॅनडा, श्रीलंका, केनिया या देशातील तब्बल सहाशे खेळाडूंसह एक ग्रँडमास्टर आणि सात इंटरनॅशनल मास्टरनी सहभाग घेतला होता.
बाळकृष्णने उत्कृष्ट खेळ करत तेरा राऊंड्समध्ये नऊ राऊंड्स जिंकून आणि एक राऊंड बरोबरीत सोडवून साडेनऊ गुण केले. मान्यवरांच्या हस्ते त्याला पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. बाळकृष्णने या स्पर्धेत आपले आंतरराष्ट्रीय रेटिंग पासष्ट गुणांनी वाढविले. तो बुद्धिबळामधील क्लासिकल, रॅपिड आणि ब्लिट्ज या तिन्ही फॉर्मॅटमधील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आघाडीचा खेळाडू आहे.
मुक्ताई अकॅडमीचा खेळाडू पुष्कर केळूसकर याने बाळकृष्ण सोबत पहिल्यांदाच आरसीसी आंतरराष्ट्रीय ब्लिट्ज रेटिंग बुद्धिबळ स्पर्धेत सहभाग घेऊन दमदार खेळ केला. पुष्करने तेरा राऊंड्समध्ये पाच राऊंड्स जिंकून आणि एक राऊंड बरोबरीत सोडवून साडेपाच गुण केले. त्याने दोन रेटेड खेळाडूंना हरवून, एका रेटेड खेळाडूसोबत बरोबरी केली. पुष्कर आंतरराष्ट्रीय रॅपिड रेटेड खेळाडू असून त्याला ब्लिट्ज फॉर्मेटमधील रेटिंग मिळविता येणार आहे. सर्व स्तरातून बाळकृष्ण आणि पुष्करचे कौतुक करण्यात येत आहे.
