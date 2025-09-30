वक्तृत्व स्पर्धेत १०८ विद्यार्थी सहभागी
दापोली ः वक्तृत्व स्पर्धतील यशस्वी अनन्या धुमाळ हिचा पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला.
मुरूडमध्ये रंगल्या वक्तृत्व स्पर्धा
विजेत्यांचा गौरव ; १०८ विद्यार्थी सहभागी
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ३० ः तालुक्यातील मुरूड येथील एन. के. वराडकर हायस्कूलमध्ये आयोजित कै. अण्णासाहेब वराडकर स्मृती तालुकास्तरीय वक्तृत्व स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेत १०८ स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता.
वक्तृत्व स्पर्धेतील विजेत्यांचा पारितोषिक देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे विश्वस्त विवेक भावे उपस्थित होते. या स्पर्धेचे परीक्षण प्रा. संतोष मराठे, मिलिंद जोशी, सुनील कदम, सुदेश मालवणकर, श्रीम. वझे, अनामिका मुरूडकर, प्रा. विश्वेश जोशी, ऋतुजा आठल्ये, नंदकिशोर मुरूडकर यांनी केले. या स्पर्धेचा निकाल असा ः पहिली ते दुसरी - उर्मी पवार (आंजर्ले), परी शिगवण (चंद्रनगर), अन्विता शेळके (अडखळ कदमवाडी). तिसरी ते चौथी गट - भूमी चौधरी (अंडखळ कदमवाडी), स्पृहा कोठावळे (हर्णे क्र.१), श्रुती मिसाळ (चंद्रनगर) तर पाचवी ते सातवी गट - सृष्टी कोठावळे (हर्णै क्र.१), आदिती शेळके ( अडखळ कदमवाडी) आरोही मुलुख (चंद्रनगर शाळा) या विद्यार्थ्यांनी पारितोषिक मिळवले. वक्तृत्व स्पर्धेत खासगी शाळांचे विद्यार्थीही सहभागी झाले होते. त्या विद्यार्थ्यांमध्ये पहिली ते दुसरी : मयुरेश गोंधळेकर, राघव जोशी (गोपाळकृष्ण सोहोनी विद्यामंदिर, दापोली), शौनक गद्रे (सरस्वती विद्यामंदिर), तिसरी ते चौथी किसन कदम, मुक्ता गोविलकर (गोपाळकृष्ण सोहोनी विद्यामंदिर), श्लोक जोशी (सरस्वती विद्यामंदिर), पाचवी ते सातवी- काव्या शेरे, शांभवी वणकर (संतोषभाई मेहता इंग्लिश मीडियम स्कूल, दापोली), अन्वय पावसे सानेगुरुजी विद्यामंदिर, पालगड.) तसेच आठवी ते दहावी- अनन्या धुमाळ (मराठा मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, दापोली), आर्या पांगारकर ( संतोषभाई मेहता स्कूल), अर्णव कोतेरे (सरस्वती विद्यामंदिर, दापोली) या विद्यार्थ्यांनी अनुक्रमे पारितोषिके मिळवली आहेत.
