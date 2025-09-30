सुमिता शिर्के, नंदिनी कदम यांचा सन्मान
चिपळूण ः सुमिता शिर्के यांचा सन्मान करताना स्नेहबंध मंचाचे पदाधिकारी
शिर्के, कदम यांचा सन्मान
स्नेहबंध ; नवरात्रोत्सवानिमित्त विशेष कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३० ः येथील स्नेहबंध मंचातर्फे नवरात्रोत्सवनिमीत्त सुमिता शिर्के यांचा शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाबद्दल आणि नंदिनी कदम यांचा चिपळूण आगारामध्ये आगार वाहतूक निरीक्षक म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल विशेष सन्मान करण्यात आला.
कोंढे येथील रिगल कॉलेजच्या सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमावेळी प्राचार्य पूनम गुरव उपस्थित होते. सुमिता शिर्के या रिगल कॉलेजच्या संचालिका व शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करत आहेत. त्याचबरोबर वाहतूक निरीक्षक नंदिनी कदम यांनी चिपळूण आगारामध्ये उल्लेखनीय काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सीताराम शिंदे म्हणाले, महिलांनी अशाच प्रकारे उत्तुंग भरारी घेणे ही काळाची गरज आहे. महिला आता धैर्याने सर्व संकटांना सामोरे जात आपले धाडस दाखवत मोठमोठ्या हुद्द्यांवर पोहोचत असून आपली कर्तबगारी सिद्ध करत आहेत. या कार्यक्रमावेळी स्नेहबन्धच उपाध्यक्ष चंद्रकांत कुलकर्णी, सचिव विकास धवन, मार्गदर्शक विनायक घटे, संचालक प्रकाश सावर्डेकर, विजय थोरे, पांडुरंग लकडे, नारायण खेडेकर, नसरीन खडस, अमिना मोमीन, प्राचार्य पूनम गुरव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार आवळे, प्रा. अजिंक्य शिंदे, प्रबोध काळे उपस्थित होते. सूत्रसंचालन प्रकाश सावर्डेकर तर आभार मंदार आवले यांनी मानले.
