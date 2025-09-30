महिला सबलीकरणाचे काम करणाऱ्यांचा सन्मान
चिपळूण ः कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना आमदार शेखर निकम
---
महिला सक्षमीकरणाचे कार्य आदर्शवत
शेखर निकम ः जरीन रुमानी यांच्या कार्याचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३० ः ज्यांनी-ज्यांनी महिलांना सक्षमीकरण व सबलीकरण करण्याचे काम केलं, त्यांचा सन्मान होणे व त्यांचा आदर्श समाजापुढे ठेवणं अभिमानाची बाब आहे, असे प्रतिपादन आमदार शेखर निकम यांनी केले.
शहराजवळील गोवळकोट येथील मुमताज हॉल येथे अपना सहयोग फौंडेशनतर्फे आयोजित गुणगौरव सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष साजिद सरगुरोह, समीर मेडिकलचे मालक नईम धामस्कर, डॉ. अल्ताफ सरगुरोह, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिपळूण शहर अध्यक्ष मिलिंद कापडी, माजी नगराध्यक्षा रिहाना बिजले, वाहब सुर्वे, फिदा तस्बी, जाफर कटमाले, आयशा सरगुरोह आदी उपस्थित होते. यावेळी आमदार निकम म्हणाले, जरीन रुमानी महिलांसाठी सक्षमीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. चार वर्षांपूर्वी छोट्याशा गाळ्यात शिलाई मशीन प्रशिक्षण सुरू केले. त्याच काळात कोरोना आल्याने अनेक अडचणी समोर आल्या. मात्र याही परिस्थितीत त्यांनी न डगमगता महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. कोकणातील महिलांना टेलरिंग, नरसिंग व संगणक अभ्यासक्रमाचे मोफत प्रशिक्षण देऊन त्यांना सक्षम केले. यापुढे त्यांना लागणारी सर्वतोपरी मदत आपण मोठा भाऊ म्हणून करू, असे आश्वासन दिले.
याप्रसंगी फिरोजा तसबी म्हणाल्या, अपना सहयोग फाउंडेशनचे काम खूप मोठे आहे. आतापर्यंत १५०० पेक्षा जास्त महिलांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा काम केले आहे. महिलांना प्रास्ताविकात जरीन रुमानी यांनी फाउंडेशनच्या माध्यमातून सांस्कृतिक, क्रीडा व सामाजिक काम करणाऱ्या विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना पुरस्कार दिले व १०० हून अधिक प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना प्रशस्तिपत्र दिले.
