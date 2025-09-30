कराटे स्पर्धेत कबनूरकर स्कूलला १० पदके
साखरपा : कबनूरकर स्कूलमधील पदक विजेत्या विद्यार्थ्यांसह प्रशिक्षक तेजस साळुंखे.
कराटेत कबनूरकर स्कूलला १० पदके
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ३० : शोतोकॉन कराटे-डो असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे घेण्यात आलेल्या ११ व्या राज्यस्तरीय कराटे स्पर्धेत कोंडगाव येथील कबनूरकर स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी २ सुवर्ण, १ रौप्य आणि ७ कांस्य पदकांसह एकूण १० पदके मिळवली.
राज्यस्तरीय स्पर्धा केर्ले येथे पार पडली. या स्पर्धेत कबनूरकर स्कूलच्या ८ विद्यार्थ्यांचा संघ सहभागी झाला होता. कुमेती आणि काता या प्रकारात भाग घेत विद्यार्थ्यानी १० पदके मिळवली. कुमेती या प्रकारात सर्व विद्यार्थ्यांनी पदके मिळवली. ओम शेटये याने सुवर्ण, उमंग भिंगार्डे याने रौप्य तर निशांत कांबळे, राजवीर सावंत, शुभम होनमाने, तालिब रमदुल, ओम कनावजे, राजरत्न कांबळे यांनी कांस्य पदके मिळवली. काता प्रकारात उमंग भिंगार्डे याने सुवर्ण तर ओम शेटये याने कांस्य पदक मिळवले आहे. या सर्व स्पर्धकांना शोतोकॉन कराटे-डो असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रमेश पिसाळ, प्रशिक्षक तेजस साळुंखे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
