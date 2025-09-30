सरस्वती पूजन सोहळा देवगडमध्ये उत्साहात
सरस्वती पूजन सोहळा
देवगडमध्ये उत्साहात
देवगड, ता. ३० ः तालुक्यातील ठिकठिकाणच्या शाळांमध्ये आज सरस्वती पूजन उत्साहात करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी विविध वेश परिधान करून शारदोत्सवाचा आनंद घेतला. पारंपरिक पद्धतीने शाळांमध्ये पूजन झाले. यावेळी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
जामसंडे येथील पीएमश्री जोशी विद्यामंदिर प्राथमिक शाळेमध्ये असलेल्या सरस्वती मंदिरात उद्योगपती नंदकुमार घाटे यांच्या हस्ते सरस्वती पूजन झाले. शाळेतही सरस्वती पूजन करण्यात आले. यावेळी प्रसाद घाडी, जयराम कदम, ज्ञानदेव भडसाळे, मुख्याध्यापिका सुमेधा तेली, शिक्षिका राजश्री मोंडकर, राजेंद्र कांबळे, रघुनाथ बोडेकर, दिनेश दळवी तसेच अन्य उपस्थित होते. सरस्वती पूजनासाठी सजावट करण्यात आली होती. यावेळी आरती करण्यात आली. जामसंडे येथील मु. वा. फाटक प्राथमिक विद्यालयातही सरस्वती पूजन झाले. तेथेही मुलांनी विविध कार्यक्रम सादर केले. देवगड किल्ला प्राथमिक शाळेतही पूजन झाले. फटाके फोडून आनंद व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, तालुक्यातील विविध हायस्कूल, प्राथमिक शाळांमध्ये सरस्वती पूजन करण्यात आले.
