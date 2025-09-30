अतिवृष्टीमुळे जिल्हा परिषदेचे ११६ कोटींचे नुकसान
अतिवृष्टीमुळे ११६ कोटींचे नुकसान
सार्वजनिक मालमत्तेला फटका ; दुरुस्तीसाठी एकत्रित प्रस्ताव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३०ः जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे रस्ते, साकव, पूल आणि मोऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. या नुकसानाचे एकूण मूल्य ११६ कोटी ३९ लाख ३९ हजार रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या रत्नागिरी आणि चिपळूण बांधकाम विभागांकडून या नुकसानाची माहिती जमवण्याचे काम सुरू आहे.
यावर्षी जिल्ह्यात प्रमाणापेक्षा अधिक पाऊस पडल्याची नोंद आहे. विविध भागांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक गावांतील आणि वाड्यांतील रस्ते नादुरुस्त होऊन त्यांचे नुकसान झाले आहे. पावसामुळे अनेक ठिकाणी घरे, गोठे, साकव, मोऱ्या तसेच पूल यांचेही नुकसान झाले आहे. साकव, पूल आणि मोऱ्यांच्या नुकसानग्रस्ततेमुळे जिल्ह्यातील वाहतूकही प्रभावित झाली आहे. यामुळे नुकसानग्रस्त रस्ते, पूल, मोऱ्या आणि साकव यांच्या दुरुस्तीकरिता आवश्यक निधीचा एकत्र प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
सध्या जिल्ह्यातील ४३९ रस्ते नादुरुस्त झाले आहेत. त्याचबरोबर ७२ साकव आणि ६९ मोऱ्या व पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना दुरुस्त करण्यासाठी ११६ कोटी ३९ लाख ८० हजार रुपयांची आवश्यकता आहे. अजूनही दुरुस्त झालेल्या रस्त्यांची, नुकसानग्रस्त साकव, मोऱ्या, पुलांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नुकसानाचा आकडा पुढील काही दिवसांत वाढण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण नुकसानाची माहिती जमवण्यास काही दिवस लागतील. त्यानंतर एकूण झालेल्या नुकसानाचा आकडा तयार करून संबंधित प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविला जाईल.
