चिपळूण-लोटिस्माने केला चार वाचकांचा गौरव
चिपळूण : लोकमान्य टिळक वाचनालयाचा आदर्श वाचक पुरस्कार श्रीमती सुलोचना खातू यांना देताना आमदार शेखर निकम.
आदर्श वाचक, ग्रंथमित्र पुरस्कार : सुहास बारटक्केंच्या पुस्तकाचे प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण : येथील लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या आदर्श वाचक आणि ग्रंथमित्र पुरस्काराने चौघांचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये वाचनालयाचे मो. गो. कानडे आदर्शवाचक पुरस्कार ज्येष्ठ वाचक श्रीकांत फडके, ज्येष्ठ महिला वाचक सुलोचना खातू, विणा सावंत यांना, तर द. पां. साने ग्रंथ मित्र पुरस्काराने वैभव खेडेकर यांना आमदार निकम यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह, रोख रक्कम, शाल आणि ग्रंथ भेट देऊन सन्मानित करण्यात आले.
वाचनालयाच्या बाळशास्त्री जांभेकर सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. प्रास्ताविक संचालिका स्वरदा कुलकर्णी यांनी केले. आमदार निकम यांचा सत्कार डॉ. जाधव यांच्या हस्ते तर मिलिंद कापडी यांचा सत्कार कार्याध्यक्ष अरुण इंगवले यांच्या हस्ते करण्यात आला. याच कार्यक्रमात ज्येष्ठ साहित्यिक, पत्रकार, लेखक सुहास बारटक्के यांच्या नीती मूल्यांच्या संस्कार कथा या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. वाचनालयानेही त्यांचा विशेष सन्मान केला. आमदार निकम यांनी पुरस्कार प्राप्त सर्वांचे अभिनंदन करून लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराबाबत आपल्या मनोगतात गौरवोद्गार काढले.
प्रा. डॉ. प्रतीक ओक यांनी पीएचडी प्राप्त केल्याबद्दल त्यांचाही शाल, मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.
डॉ. प्रतीक ओक यांना देण्यात आलेल्या मानपत्राचे वाचन संचालिका मानसी पटवर्धन यांनी केले. पुरस्कार सोहळ्यानंतर डॉ. प्रतीक ओक यांनी तंत्रज्ञानातून केलेले संशोधन या विषयावर स्लाईड शो दाखवून अभ्यासपूर्ण व्याख्यान दिले. या वेळी या वेळी मिलिंद कापडी, वाचनालयाचे अध्यक्ष डॉ. यतीन जाधव, उपाध्यक्ष राष्ट्रपाल सावंत, सहकार्यवाह विनायक ओक, समन्वयक प्रकाश देशपांडे, कोषाध्यक्ष दीक्षित, संचालक श्रीराम दांडेकर, मधुसूदन केतकर, प्राची जोशी आदी उपस्थित होते.
ग्रंथालयात आपुलकीने देवघेवः खातू
१९९६ पासून आजपर्यंत वाचलेल्या पुस्तकांची नोंद ठेवली आहे. बालवयातच केसरी, मराठा ही वर्तमानपत्रे, छोटी पुस्तक वाचनाचे संस्कार कुटुंबात झाले. इथल्या वाचनालयमध्ये अतिशय आपुलकीने ग्रंथ देवघेव केली जाते, असे मनोगत पुरस्कारप्राप्त सुलोचना खातू यांनी व्यक्त केले.
