‘एआय’द्वारे शासकीय सेवेला गती द्या
देवगड ः येथील प्रशिक्षण शिबिरात अरुण चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले.
अरुण चव्हाण ः देवगड पंचायतीत प्रशिक्षण शिबिरास प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १ ः ‘‘एआय’ हे भविष्यातील तंत्रज्ञान असून त्याचा उपयोग करून शासकीय सेवा अधिक कार्यक्षम बनवा,’’ असे आवाहन प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी येथे केले.
जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग व येथील पंचायत समितीतर्फे प्रभारी गटविकास अधिकारी चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचायत समितीच्या छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात दोन दिवसीय ‘एआय’बाबत प्रशिक्षण शिबिर झाले. मास्टर ट्रेनर ग्रामपंचायत अधिकारी महेश चव्हाण, वरिष्ठ सहाय्यक (आरोग्य विभाग) भूषण तारी, कनिष्ठ सहाय्यक शिल्पा सावंत, ऋतुराज तळवणेकर, शिक्षक शीतल देवरकर, किरण पवार यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व, त्याचा विविध क्षेत्रांतील वापर, तसेच शासकीय कामकाज व जनतेच्या सोयीसाठी होणाऱ्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले.
श्री. चव्हाण यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विविध अॅप्लिकेशनची माहिती दिली. त्यांनी प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून ‘एआय’ वापराबाबत प्रात्यक्षिक घेऊन प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केले. तसेच सहभागींच्या शंकांचे समाधान केले. प्रशिक्षणात प्रभारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी दिगंबर खराडे, कक्ष अधिकारी संतोष बिर्जे, अधीक्षक कुणाल मांजरेकर, मेधा राणे, विस्तार अधिकारी दीपक तेंडुलकर, तुषार हळदणकर, कृषी अधिकारी विलास कोलते, कनिष्ठ सहाय्यक दीपक मयेकर, तालुका समन्वयक सीमा बोडेकर आदी उपस्थित होते. प्रशिक्षणात विविध विभागांतील अधिकारी, सरपंच, शिक्षक, ग्रामपंचायत अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, आशा, डाटा ऑपरेटर आदींनी सहभाग घेतला. विस्ताराधिकारी दीपक तेंडुलकर यांनी सूत्रसंचालन केले. दिगंबर खराडे यांनी आभार मानले.
