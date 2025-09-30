नवरंग फोटो
- rat30p5.txt-
25N95614
खेड येथील नवदुर्गा
- rat30p6.txt-
25N95615
डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयाच्या नवदुर्गा
- rat30p7.jpg-
25N95616
डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयाच्या सर्व सहकारी भगिनी.
- rat30p8.jpg-
25N95617
पाली (ता. रत्नागिरी) येथील मराठा मंदिर न्यू इंग्लिश हायस्कूल अॅँड ज्युनिअर कॉलेज येथील शिक्षिका.
- rat30p11.jpg -
25N95621
खेर्डी येथील नवदुर्गा भगिनी मंडळ
- rat30p18.jpg-
25N95648
पाली आदर्श विद्यामंदिर मधील शिक्षिका.
- rat30p20.jpg-
P25N95654
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चिपळूण शाखेतील नवदुर्गा
- rat30p21.jpg-
25N95655
शिरगांव येथील महिला
- rat30p2२.jpg-
P25N95659
मिडटाऊन क्लब रत्नागिरी
-rat30p2३.jpg-
25N95660
सुप्रिया जैतापकर मिठगावणे
-rat30p2४.jpg-
P25N95661
प्रिया जाधव जैतापूर
-rat30p25.jpg-
25N95662
सीए दीपाली पाध्ये आणि ग्रुप
-rat30p28.jpg-
25N95673
रत्नागिरी- गोगटे जोगळेकर महाविद्यालयातील प्राध्यापिका
-rat30p29.jpg-
P25N95680
रत्नागिरी- येथील महावितरण कंपनीतील नवदुर्गा
-rat30p30.jpg-
25N95688
रत्नागिरी- देवरुखमधील यादव परिवार
-rat30p31.jpg-
25N95698
गोळप-गार्डीवाडी येथील सान्वी संकेत राडये
-rat30p36.jpg-
25N95717
देवरूख ः दादासाहेब सरफरे विद्यालय आणि कला-वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षिका आणि विद्यार्थींनी.
-rat30p33.jpg-
P25N95700
खेड येथील सुप्रिया सुनील विंचू
