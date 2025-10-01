दोडामार्गातील फुगडी स्पर्धेत आमोणा गोवा मंडळ प्रथम
दोडामार्गः फुगडी स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिक देताना नितीन मणेरीकर, आनंद कामत, रजत राणे, अंकुश मिरकर, सागर नाईक, सीमा प्रसादी आदी.
दोडामार्गातील फुगडी स्पर्धेत
आमोणा गोवा मंडळ प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १ : येथील बाजारपेठेतील नवरात्र उत्सवात आयोजित फुगडी स्पर्धेत आमोणा गोवा येथील ब्रह्मेश्वर महिला फुगडी ग्रुपने प्रथम क्रमांक पटकावला. मणेरी येथील श्री राष्ट्रोळी फुगडी गटाने द्वितीय तर खरपाल गोवा येथील श्री बाबा कोळगेश्वर महिला मंडळाने तृतीय क्रमांक पटकावला. उत्तेजनार्थ पारितोषिक आंबेली येथील श्री सातेरी फुगडी ग्रुप तसेच पीर्णा गोवा येथील श्री हनुमान पुरमारेश्वर सांस्कृतिक कला केंद्र यांना मिळाले. येथील गणेशोत्सव-नवरात्र उत्सव मंडळाने नवरात्रीनिमित्त खुल्या फुगडी स्पर्धेचे भव्य आयोजन केले होते.
बाजारपेठेतील चिन्मय क्लासेसच्या संचालिका सीमा प्रसादी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही फुगडी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. त्यामध्ये गोवा व सिंधुदुर्गमधील मिळून बारा फुगडी ग्रुपनी सहभाग घेतला. दोडामार्गातील अंकुश मिरकर तसेच सागर नाईक यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन आनंद कामत यांनी केले. पारितोषिक वितरण प्रसंगी नवरात्र उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष नितीन मणेरीकर, सीमा प्रसादी, रजत राणे, चिन्मय प्रसादी, अजित हळदणकर आदी उपस्थित होते.
