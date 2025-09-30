पाली शाळेत चित्रकला परीक्षा
पाली शाळेत चित्रकला परीक्षा
पाली ः पाली आदर्श विद्यामंदिरमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष उमेश शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त चित्रकला परीक्षा घेण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले. ही परीक्षा तीन गटांत घेण्यात आली होती. त्यात ६ व ७ वी गटात अवंतिका यलप्पा हट्टीहोली, चौथीच्या गटात अनुष्का महेंद्र गावडे, पहिली ते तिसरी या गटात अरुण प्रेमकुमार निषाद यांनी यश मिळवले आहे. यावेळी बक्षीस वितरण समारंभाला स्नेहा शिंदे, पाली शाळेचे मुख्याध्यापक जनार्दन मोहिते, शिक्षक ममता सावंत, मारुती घोरपडे, श्रद्धा रसाळ, श्रुती वारंग, प्रमिला मावळणकर उपस्थित होते.
पाली शाळेत सरस्वती पूजन
पाली ः पाली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत सरस्वती पूजन झाले. यावेळी उपस्थित विद्यार्थी व शिक्षक, पालकांनी सरस्वती प्रतिमेचे पुष्पांजली अर्पण करून पूजन केले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपल्या पाटीवर व वहीत सरस्वती प्रतिमेचे चित्र रेखाटन केले व सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. या कार्यक्रमाला शाळेचे मुख्याध्यापक जनार्दन मोहिते, उपशिक्षक ममता सावंत, मारुती घोरपडे, श्रद्धा रसाळ, श्रुती वारंग, प्रमिला मावळणकर, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष उमेश शिंदे, उपसरपंच संतोष धाडवे, ग्रामविकास अधिकारी आशिष खोचाडे, विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे अॅड. सागर पाखरे आदी उपस्थित होते.
पालीत आज आरोग्य शिबिर
पाली ः प्राथमिक आरोग्य केंद्र खानूअंतर्गत आरोग्य उपकेंद्र, पाली यांच्यावतीने ग्रामपंचायत पाली येथे ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ या मोहिमेंतर्गत बुधवारी (ता. १) सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत ग्रामपंचायतीमध्ये आरोग्य तपासणी शिबिर पार पडणार आहे. शिबिरात सर्व ग्रामस्थांची रक्त तपासणी याबरोबरच आरोग्य, ईसीजी, संसर्गजन्य आजार एनसीडी, बीपी, शुगर, कॅन्सर, किशोरवयीन मुलींची आरोग्य तपासणी व समुपदेशन, पोषण आहार इत्यादींची माहिती, गर्भवतींची तपासणी इत्यादी बाबी पार पडणार आहेत. नागरिकांनी आधार कार्ड व आधार क्रमांक लिंक असलेला मोबाईल व रेशनकार्ड घेऊन येण्यास सूचित केले आहे. ग्रामस्थांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्राथमिक आरोग्य केंद्र, खानू आरोग्य उपकेंद्र, पाली व ग्रामपंचायत पाली यांनी केले आहे.
