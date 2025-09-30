सक्षम महिला नेतृत्व शोधण्याचे आव्हान
मंडणगड सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव ; जुन्यांना संधी की नव्यांना प्राधान्य
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ३० ः रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पंचायत समिती सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर केले. त्यानुसार मंडणगड सभापतिपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले. सभापतिपदावर डोळा ठेवून व्यूह रचना करणाऱ्या पुरुष उमेदवारांची यामुळे हिरमोड झाला आहे. या पदासाठी प्रशासकीय कारभाराची जाण असणारे सक्षम महिला नेतृत्व शोधून काढण्याचे नवे आव्हानही या निमित्ताने राजकीय पक्षांसमोर उभे राहले आहे.
१९९१ नंतरच्या मंडणगडच्या महिला सभापतिपदाचे इतिहासाचे अवलोकन करता वैशाली चोरगे, प्रिया दरिपकर, प्रेरणा घोसाळकर, अमिता शिंदे, प्रणाली चिले यांनी यापूर्वी वेगवेगळ्या कालखंडात सभापतिपदाची धुरा सांभाळली आहे. निवडणुकांचे राजकारण तालुक्यातील मोजक्या महिलांचे अवतीभोवती केंद्रित झालेले गेल्या दोन दशकात दिसून आले आहे. त्यामुळे सभापतिपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर राजकीय पक्ष जुन्या महिला नेतृत्वास नव्याने संधी देतात की नवे महिला नेतृत्व या निवडणुकांचे अनुषंगाने राजकीय वतुर्ळातून पुढे आणले जाणार आहे याविषयी उत्सुकता आहे.
महिलांचा सन्मान करणारे सरकार राज्यात कार्यरत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील एक महिला या निमित्ताने सभापतिपदी आरुढ होणार असल्याने त्याचा आनंद आहे. आरक्षण सोडतीमुळे पुरुष उमेदवारांचा हिरमोड झालेला नसून पुरुष महिलेच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतील.
- प्रताप घोसाळकर, शिवसेना, तालुकाप्रमुख, मंडणगड
