नवरात्रोत्सवाचा उत्साह
95734
बांदा ः पीएम श्री केंद्रशाळा क्र. १ मधील विद्यार्थी, शिक्षक व पालक.
95633
बांदा ः येथील दिव्य ज्योती इंग्लिश मीडियम प्रशाळेच्या शिक्षिका व शिक्षिकेतर कर्मचारी महिला.
95634
बांदा ः पानवळ येथील गोगटे वाळके कॉलेजच्या कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापिका व शिक्षकेतर कर्मचारी महिला.
95635
स्वाती बांदेकर, वेंगुर्ले
95767
सावंतवाडी - अक्षरा भरत नेरकर
N95768
आडाळी ः शोभा कृष्णा परब.
95770
मोरगांव (ता.दोडामार्ग) ः अंगणवाडी शाळा नं.१
95771
सोनवडे तर्फ हवेली येथील शिक्षिका.
95772
सोनवडे तर्फ हवेली ः येथील सरपंच, उपसरपंच, शिक्षिका, अंगणवाडी मदतनीस, स्वयंपाकी.
95773
कुडाळ तुळसुली ः येथील लिगेंश्वर विद्यालयाच्या शिक्षिका उत्कर्षा उमेश तायशेटे यांच्यासह त्यांच्या विद्यार्थिनी.
95775
सावंतवाडी ः सिद्धी सुभाष मातोंडकर.
