सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायतीसाठी पाठपुरावा

सिंधुदुर्गनगरीः येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे.
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांची ग्वाही; समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३०ः जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या सिंधुदुर्गनगरीतील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यासंदर्भात सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरणची लवकरच बैठक घेऊन सर्व समस्या मार्गी लावल्या जातील. त्याचबरोबर एक विकसित शहर निर्माण होण्यासाठी नगरपंचायत होण्याची गरज आहे. ती होण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरणमध्ये आयोजित कार्यक्रमात केले. स्वच्छ, सुंदर जिल्ह्यात आता प्लास्टिकमुक्तीची गरज आहे, त्याची सुरुवात सिंधुदुर्गनगरीतून करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.
नवरात्रोत्सवानिमित्त सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरण नवनगर रहिवाशी संघामार्फत नवनगरमधील विविध क्षेत्रात प्रावीण्य प्राप्त मुले व नागरिकांच्या सत्काराचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या उपस्थितीत आयोजित केला होता. यावेळी त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर जिल्हा बँक उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी पंचायत समिती सदस्या सुप्रिया वालावलकर, ओरोस उपसरपंच पांडुरंग मालवणकर, प्राधिकरण सदस्य महेश उर्फ छोटू पारकर, उद्योजक दिनेश जैतापकर, प्रशांत माळकर, नवनगर रहिवाशी संघाचे अध्यक्ष आदेश नाईक, राजश्री नाईक, अशोक रासम, चंद्रकांत पाटकर आदी उपस्थित होते.
प्रभाकर सावंत यांनी, सिंधुदुर्गनगरीमधील रस्ते दुरुस्तीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधिकरणकडील सर्व रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करून घेतले आहेत. त्यामुळे रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लवकरच मार्गी लागेल. प्राधिकरणमधील अंतर्गत रस्ते व पथदिवे यासाठी सव्वा कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून पाऊस संपताच ही कामे सुरू होणार आहेत, असे सांगितले.
सुप्रिया वालावलकर व छोटू पारकर यांनी मनोगत व्यक्त करताना प्राधिकरणमधील प्रश्न सोडविण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहू. सिंधुदुर्गनगरी नगरपंचायत होण्यासाठी आमचा पाठिंबा असून त्यासाठी पालकमंत्र्यांकडे आग्रही राहू, अशी ग्वाही दिली. यावेळी नवनगरमधील गुणवंत विद्यार्थी व मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक अध्यक्ष आदेश नाईक यांनी, तर आभार अशोक रासम यांनी मानले. स्वागत वनिता जुवेकर, नम्रता नाईक, उल्हास पालव, संदीप गावडे, शुभम तवटे, बंड्या नाईक यांनी केले. सूत्रसंचालन राज्याध्यक्ष यांनी केले.
