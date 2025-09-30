सांगवे येथील दिर्बादेवी मंदिरात आजपासून जत्रोत्सव
सांगवे येथील दिर्बादेवी मंदिरात आजपासून जत्रोत्सव
कनेडी,ता. ३० ः सांगवे आणि भिरवंडे या दोन गावांतील जागृत देवस्थान म्हणजे सांगवे येथील श्री दिर्बादेवी माऊली होय. या मंदिरात दिर्बादेवीचा वार्षिक जत्रोत्सव २ ते ७ आक्टोबर दरम्यान होणार आहे. उद्या (ता.१) मध्यरात्री देवीच्या पाषानाला साडी आणि नवस फेडण्याचा कार्यक्रम आहे. त्यानंतर विजयादक्षमीला सिमोलंगन होईल. त्यानंतर ओटी भरणे कार्यक्रम सुरू होणार आहे.
सांगवे येथील श्री दिर्बादेवी ही सांगवे व भिरवंडे या दोन गावांतील जागृत देवस्थान मानले जाते. मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम होतात. नवरात्रोत्सवातील उत्सवानिमित्त घटस्थापनेच्या आदल्या दिवशी दोन्ही गावांतील मानकरी आणि ग्रामस्थ दिर्बादेवी मंदिरात एकत्र येतात. त्यानंतर लिंगेश्वर, गांगो, महालक्ष्मी, भावई या देवतांबरोबरच दिर्बादेवीच्या मंदिरात विधिवत घटस्थापना होते.
चव्हाटा मंदिरातही घटस्थापना केली जाते. त्यानंतर विजयादशमी म्हणजे दसऱ्यापासून वार्षिक जत्रोत्सवाला सुरवात होते. माहेरवशिनींच्या हाकेला धावणारी देवी अशी ख्याती या देवीची आहे. गावकरी, पाहुणेमंडळींची अढळ श्रद्धा या देवस्थानवर आहे. घटस्थापनेनंतर नवव्यारात्री नवस आणि साड्या देवीला मानवल्या जातात, तरंग साड्यांनी सजविले जातात. दुसऱ्या दिवशी देवाचे विधीवत विवाह होतात. सोने लुटण्याच्या त्या दिवशीचे खास आकर्षण असते. सांगवे-भिरवंडे या दोन गावातील मंडळी देशविदेशात चाकरीसाठी आहेत. त्यांना सुखी ठेवण्याचे मनोमन मागणेही मागतात. देवीकडे साड्या मानवण्याचा अर्थात नवस फेडण्याचा कार्यक्रम दसऱ्यापासून यंदा पाच दिवस आहे. दसऱ्यानंतर शिवकळेचा कार्यक्रम सुरू असतो. दिर्बादेवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवात शेकडो साड्या, सोन्या-चांदीचे दागिने, रोख रक्कम नवस फेडण्याच्या माध्यमातून भक्तगण देवीला अर्पण करतात. या वार्षिक जत्रोत्सवासाठी मंदिराची रंगरंगोटी आणि रोषणाई झाली आहे. मंदिराच्या परिसरात विविध दुकाने थाटली आहेत. कनेडी बाजारपेठेपासून एक किलो मीटरवर देवीचे मंदिर आहे. कणकवली येथून एसटी बससेवा, तिन आणि सहाआसनी रिक्षा आहेत. कनेडी बाजारपेठेतून रिक्षा आहेत.
