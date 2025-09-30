पुस्तकांच्या मुखपृष्ठांच्या रंगांचे अनोखे नवरात्र
साखरपा : पुस्तकांसह विद्यार्थी आणि शिक्षक सतीश वाकसे.
नवरात्र रंगातून ज्ञानाचा रंग उघडला
देवधामापूर शाळा ; संबंधित रंगाची पुस्तकाचे वाचन
साखरपा, ता. ३० : नवरात्र आणि नऊ दिवसांचे नऊ रंग यांचे नाते परंपरागत आहे. हे नाते आजपर्यंत केवळ पेहेरावाशी जोडण्याची प्रथा आहे. पण देवधामापूर शाळेत हे नाते जोडले गेले ते थेट पुस्तकांच्या मुखपृष्ठांशी.
संगमेश्वर तालुक्यातील देवधामापूर सप्रेवाडी शाळेतील शिक्षक सतीश आनंदा वाकसे हे उपक्रमशील शिक्षक म्हणून सर्वपरिचित आहेत. वर्षातील अनेक सणउत्सव अनोख्या पद्धतीने साजरे करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या नवरात्रीचा सणानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी अनोखी संकल्पना राबवत आहेत. नवरात्रात ज्या दिवशी जो रंग असेल त्या रंगाचे मुखपृष्ठ असलेली पुस्तके वाकसे हे विद्यार्थ्यांसाठी रोज उपलब्ध करून देत आहेत. त्यासाठी शाळेच्या ग्रंथालयातील पुस्तके ते विद्यार्थ्यांना देत आहेत. त्यासह स्वत:च्या घरी असलेल्या वैयक्तिक संग्रहातील पुस्तकेही ते विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत आणून ठेवतात. रोज जो रंग असेल त्या रंगाची पुस्तके ते शाळेत टेबलवर मांडतात आणि ती पुस्तके विद्यार्थी चाळतात. एवढेच नाही तर सर्व विद्यार्थी त्या सर्व पुस्तकांच्या शीर्षकाची आणि लेखकाची नोंद करत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची पुस्तकांशी जवळीक वाढेल अशी अपेक्षा वाकसे यांनी व्यक्त केली.
