प्रभाग रचनेतील ७३ हरकती प्रशासनाकडून मान्य
राजापूर नगरपालीका------लोगो
प्रभाग रचनेतील ७३ हरकती प्रशासनाकडून मान्य
१० हरकती फेटाळल्या ; प्रभाग १० मधील परिसर ९ मध्ये
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ३०ः राजापूर नगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेतील प्रभाग क्र. १० बाबत दाखल केलेल्या हरकती मान्य करण्यात आल्या आहेत. नवीन व अंतिम प्रभाग रचनेत दिवटेवाडीतील काही भाग आणि बाग काझी मोहल्ला परिसर प्रभाग क्र. ९ मध्ये समाविष्ट केला गेला आहे. याला प्रशासनाकडून दुजोरा देण्यात आला आहे. प्रभाग रचनेबाबत दाखल केलेल्या ८३ हरकतींपैकी ७३ हरकती प्रशासनाकडून मान्य केल्या असून १० हरकती फेटाळल्या आहेत.
राजापूर पालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाकडून त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रभाग क्रमांक १० बाबत सर्वाधिक हरकती दाखल होत्या. प्रभाग क्रमांक १० मधील दिवटेवाडीतील काही भाग व बाग काझी मोहल्ला हा भाग प्रभाग दहा मध्ये जोडण्यात आला होता. त्यावर हरकत घेण्यात आली होती. याबाबत माजी आमदार अॅड. हुस्नबानू खलिफे यांच्यासह सुबोध पवार व दिवटेवाडी येथील नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या होत्या. दिवटेवाडीचे प्रभाग क्र. ८, ९ व १० अशा तीन प्रभागात विभाजन करण्यात आले असून दिवटेवाडी ही वाडी भौगोलिकदृष्ट्या तसेच लोकसंख्येनुसार मोठी असली तरीही त्याचे विभाजन योग्यपद्धतीने होणे आवश्यक आहे. त्या वाडीचे विभाजन मोठ्या प्रभागात केले गेले होते. दिवटेवाडी व प्रभाग क्र.१० यामध्ये अर्जुना नदी असून वाडीपासून प्रभाग क्र.१० मधील मतदान केंद्र अडीच ते तीन किलोमीटर लांब आहे. या बाबींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रारूप प्रभाग रचनेनुसार प्रभाग १० मध्ये समावेश केलेल्या दिवटेवाडीचा भाग प्रभाग ९ मध्ये समाविष्ट करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाली. त्याचा निर्णय अंतिम प्रभाग रचना जाहिर झाल्यानंतर समजला आहे. मंगळवारी (ता. ३०) राजापूर पालिकेची अंतिम प्रभाग रचना प्रशासनाकडून जाहिर करण्यात आली आहे. त्यात हरकती घेतलेले मुद्दे प्रशासनाने मान्य केल्याचे पुढे आले आहे. दिवटेवाडीतील काही भाग आणि बाग काझी मोहल्ला परिसर हा भाग प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये समावेश केला आहे.
चौकट
अशी आहे ९ व १० ची प्रभाग रचना
प्रभाग क्रमांक ९ मधील उत्तरभागात रानतळे रस्ता, शिंदे टाकीपर्यंत, पुढे ढवळेघर, दिवटेवाडी रस्ता, सागवेकर वहाळीपर्यंत, दुदम पायवाट, पुढे गुजराळी वहाळी, जैतापूर खाडीपर्यंतचा भाग, पुर्वेकडे गुजराळी वहाळीपासून जैतापूर खाडीचा भाग, पुढे नगर परिषद हद्दीपर्यंत, दक्षिणेकडे जैतापूर खाडीपासून काही भाग धोपेश्वर गाव सुरू होतो, त्या सिमेपर्यंत. पश्चिमेकडे मौजे धोपेश्वर गावच्या हद्दीपासून रानतळे रस्त्याचा भाग समाविष्ट आहे. तसेच प्रभाग १० मध्ये उत्तरेकडे पेडणकर टाकीपासून पुढे अर्जुना नदीचा भाग, मौजे कोंढये गावच्या सिमेपर्यंत, पुर्वेकडे कोंढये गावच्या सिमेपासून ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ चा भाग, दक्षिणेकडे राष्ट्रीय महामार्ग ६६ पासून डोंगर गावाकडे जाणारा मार्ग धोपटेवाडीपर्यंत. पश्चिमेकडे धोपटेवाडीपासून ते पुढे अभ्यंकर पार पर्यंतचा भाग जैतापूर खाडीपर्यंत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.