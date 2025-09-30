वैभववाडी नगरपंचायत पदाधिकाऱ्यांची मनमानी
वैभववाडी नगरपंचायत
पदाधिकाऱ्यांची मनमानी
जैतापकर, सावंत ः सभा नियोजनावरून टीका
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ३० ः वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू असून आजच्या सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यापेक्षा ते ठेकेदारांच्या सभेला उपस्थित राहिले. त्यांना शहराच्या विकासात अजिबात रस नाही, अशी टीका नगरसेविका अक्षता जैतापकर आणि नगरसेवक मनोज सावंत यांनी केली.
वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा ११ वाजता आयोजित केली होती. ही सभा सव्वा दोन वाजता सुरू करण्यात आली. त्यावरून जैतापकर आणि सावंत यांनी नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांवर टीका केली आहे. त्यांनी सांगितले की, नगराध्यक्षांनी आज ११ वाजता सभा आयोजित केली होती. या सभेला आम्ही वेळेनुसार ११ वाजता नगरपंचायत कार्यालयात पोहोचलो. त्यावेळी नगराध्यक्ष आणि तीन नगरसेविका उपस्थित होत्या. त्यानंतर सभा सुरू होईल, या प्रतीक्षेत आम्ही कार्यालयातच बसून होतो; परंतु काही वेळानंतर सभेला उपस्थित असलेल्या नगराध्यक्ष अचानक कार्यालयातून निघून गेल्या. त्यापाठोपाठ अन्य नगरसेविकाही निघून गेल्या. त्यामुळे सभागृहात आम्ही दोनच नगरसेवक राहिलो. आम्ही सभागृहात दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंत सभा सुरू होईल, म्हणून वाट पाहत होतो; मात्र नगराध्यक्ष आणि इतर कुणीही पदाधिकारी कार्यालयात सभास्थळी आलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनी सभा नगराध्यक्ष चालवितात, तो त्यांचा अधिकार आहे, असे सांगितले. सभागृहात तब्बल दीड तास थांबल्यानंतर आम्ही तेथून निघून गेलो. त्यानंतर आम्ही माहिती घेतली असता नगरपंचायतीचे पदाधिकारी ठेकेदारांच्या बैठकीला असल्याचे समजले. याचा अर्थ नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना शहराशी काहीही देणेघेणे नसून त्यांना ठेकेदारीत अधिक रस असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. नगरपंचायतीच्या आजच्या सभेत अनेक महत्त्वाचे विषय होते; परंतु त्यासंदर्भात पदाधिकारी अजिबात गंभीर नाहीत, हेच यावरून दिसून येत आहे. आजच्या सभेत शहराच्या विकासाच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा होणार होती, परंतु ती होऊ शकली नाही; मात्र नगरपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी करीत सकाळी अकराची सभा दुपारी सव्वा दोन वाजता सभा घेतली. हा अधिकाराचा पूर्णतः गैरवापर असल्याची टीका सौ. जैतापकर आणि श्री. सावंत यांनी केली आहे.
कोरमअभावी सभा तहकूब केली. त्यानंतर आम्ही ही सभा दुपारी घेतली. या सभेला नगरसेविका अक्षता जैतापकर या देखील उपस्थित होत्या. सभा अतिशय खेळीमेळीत झाली.
- श्रध्दा रावराणे, नगराध्यक्ष, नगरपंचायत, वाभवे वैभववाडी
