राष्ट्रवादी अल्पसंख्यांक संघटना मजबुतीसाठी प्रयत्न करू
जाकीर शेकासन ः सावर्डेत राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांची बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १ : प्रत्येक तालुक्यात अल्पसंख्याक सेल महिला तालुका अध्यक्ष लवकरच नियुक्त करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी रत्नागिरी, मंडणगड, गुहागर, दापोली व राजापूर या तालुक्याचा लवकरच दौरा करून कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेऊन अल्पसंख्याक संघटना मजबुतीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे अल्पसंख्याक सेल रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष जाकीर शेकासन यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक सेल जिल्हा कार्यकारणीच्या विस्तारासाठी प्रयत्न सुरू आहे. त्यामध्ये अनेक निष्ठावंत प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. अल्पसंख्याक जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक नुकतीच आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत सावर्डे येथे पार पडली. या बैठकीत गेल्या वर्षभरातील कार्याचा आढावा घेण्यात आला. अल्पसंख्याक सेल अधिक गतिमान व्हावा, म्हणून आमदार निकम यांनी मार्गदर्शन केले. अल्पसंख्याक समाजातील विकासकामे व समस्या सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करेन, असे आमदार निकम यांनी सांगितले. अल्पसंख्याक सेल सर्व तालुकाध्यक्ष चांगले काम करीत असून जिल्हा कार्यकारणी सदस्य व पदाधिकारी पक्ष संघटना मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अल्पसंख्याक मुस्लिम, बौद्ध समाजातील कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याच्या पार्श्वभूमीवर चाचपणी सुरू असल्याचे शेकासन यांनी सांगितले.
