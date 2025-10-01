नवागत विद्यार्थ्यांचे स्वागत
‘घरडा अभियांत्रिकी’त विद्यार्थ्यांचे स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १ ः घरडा फाउंडेशन संचालित लवेल येथील घरडा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एमसीए व एमएमएस या अभ्यासक्रमात नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयीन वातावरणाशी नाते दृढ व्हावे, तसेच त्यांच्या शैक्षणिक व वैयक्तिक विकासाला योग्य दिशा मिळावी हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पी. बी. पाटील यांनी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करताना घरडा संस्थेची शैक्षणिक परंपरा, पद्मश्री डॉ. घरडा यांचे कार्य तसेच संशोधनाभिमुख दृष्टीकोन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण घडणीत शिक्षकांची भूमिका याविषयी मार्गदर्शन केले. एमसीए विभागप्रमुख डॉ. पूनम शित्याळकर यांनी संगणक क्षेत्रातील करिअर संधी, कौशल्यविकासाचे महत्त्व व तांत्रिक प्रगतीसोबत अद्ययावत राहण्याची गरज यावर भर दिला. एमएमएस विभागप्रमुख प्रा. पी. आर. तांबे यांनी व्यवस्थापन शिक्षणातील नव्या प्रवाहांची ओळख करून देत नेतृत्वगुण, संवादकौशल्य आणि उद्योगजगताशी जुळवून घेण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांनी विकसित करावी, असे सांगितले. यावेळी सहाय्यक प्राध्यापक सायली घाडगे, प्रा. मंगेश ठसाळे, प्रा. करिष्मा कवळे आणि प्रा. श्रृंगी तेली यांनी अभ्यासक्रमाची रचना, विद्यापीठीनियम, परीक्षा पद्धती तसेच महाविद्यालयीन उपक्रमांविषयी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कार्यासोबतच सांस्कृतिक, क्रीडा व सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.
