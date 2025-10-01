चोरगे पतसंस्थेच्या संचालकपदी गौरी भोसले
चिपळूण : लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराच्या गौरी भोसले यांचा सत्कार करताना आमदार शेखर निकम.
चोरगे पतसंस्थेच्या संचालकपदी गौरी भोसले
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १ : डॉ. तानाजीराव चोरगे पतसंस्थेच्या संचालकपदी गौरी भोसले यांची एकमताने निवड करण्यात आली. याबद्दल लोटिस्मातर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराच्या ग्रंथपाल गौरी रोहिदास भोसले कार्यरत आहेत. चिपळूचे आमदार शेखर निकम यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. लोटिस्मातर्फे दरवर्षी आदर्श वाचक पुरस्कार दिले जातात. या सोहळ्यात गौरी भोसले यांचा सत्कार केला गेला. यावेळी भोसले यांनी डॉ. चोरगे यांच्या नावाने सुरू असलेल्या पतसंस्थेचे संचालकपद हे माझ्यासाठी गौरवाचे आहे, असे सांगितले. याप्रसंगी लोटिस्माचे अध्यक्ष डॉ. यतीन जाधव, कार्याध्यक्ष अरुण इंगवले, सहकार्यवाह विनायक ओक व संचालक मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
