आदित्य गमरेला प्रथम क्रमांक

सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १ ः खेड तालुक्यातील लवेल येथील घरडा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एम.एम.एस. विभागाच्या वतीने पद्मश्री डॉ. के. एच. घरडा यांच्या ९६ व्या जयंतीनिमित्त पोस्टर प्रेझेंटेशन स्पर्धा घेण्यात आली. स्पर्धेत आदित्य अ. गमरे (एम.एम.एस. विभाग) यांने प्रथम क्रमांक मिळवला.
पोस्टर प्रेझेंटेशन या उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेला आणि सर्जनशीलतेला वाव देत घरडा यांचे जीवनकार्य, त्यांचे वैज्ञानिक योगदान आणि समाजाभिमुख कार्य पोस्टरच्या माध्यमातून साकारले. प्रत्येक या स्पर्धेत विराज वि. कदम (केमिकल विभाग) यांना द्वितीय, तर स्नेहा जी. देसाई व खुशी कि. विचारे (एम.एम.एस. विभाग) यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.
या कार्यक्रमाला घरडा केमिकल्स लिमिटेड, लोटे येथील एच. आर. जाधव, फायर अँड सेफ्टी विभागाचे महाडीक प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष प्राचार्य डॉ. पी. बी. पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना घरडा सरांचे विज्ञान, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्य समजावून सांगत ‘विद्यार्थ्यांनी घरडा यांचा आदर्श घेऊन भविष्य घडवावे’ असे आवाहन केले. स्पर्धेचे अवलोकन प्रा. कळंबकर (मेकॅनिकल विभाग) आणि जी.सी.एल. फायर अँड सेफ्टी विभागाचे महाडीक यांनी केले. यावेळी उपप्राचार्य डॉ. एस. के. पाटील, डॉ. सातपुते, डॉ. कुलकर्णी, डॉ. नितीन कोळेकर, डॉ. समीर गजमल, डॉ. डोके, प्रा. मंगेश ठसाळे, प्रा. सायली घाडगे, प्रा. करिष्मा कवळे आदी उपस्थित होते.
