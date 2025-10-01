कायदेविषयक जनजागृती शिबीर
rat१p१.jpg-
२५N९५८८०
लांजा-माचाळ येथील कादेविषयक जनजागृती शिबिरात कायदेविषयक पुस्तक देताना जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील.
कायदेविषयक जनजागृती शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ः महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार व प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश विनोद जाधव यांच्या आदेशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे माचाळ (ता. लांजा) येथे विधी साक्षरता शिबिर उत्साहात झाले.
यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील, गटविकास अधिकारी लांजाचे एच. वी. गिरी, तहसीलदार लांजाच्या प्रियांका ढोले, ज्येष्ठ विधिज्ञ संकेत ढवळ, श्री. झिमण, माचाळ मुचकुंडी पर्यटन विकास सेवा सहकारी संस्थेचे संस्थापक विवेक सांवत, सरपंच श्री. गाडे, विस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी, मंडळ अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. या कार्यक्रमात श्री. ढवळ यांनी ग्रामस्थांना कुळ कायद्याविषयी माहिती सांगितली. तहसीलदार श्रीमती प्रियंका ढोले यांनी महसूल खात्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना दिली, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना मोफत कायदेविषयक सल्ला व साहाय्य याबाबत श्री. पाटील यांनी ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. कांबळे यांनी केले तर आभार सरपंच गाडे यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.