सुरेखा चौगुले यांना प्रथम क्रमांक
-rat१p७.jpg -
२५N९५८९१
दापोली ः प्रथम क्रमांक प्राप्त सुरेखा चौगुले मान्यवरांकडून पारितोषिक स्विकारताना.
पौष्टिक पाककृतीत सुरेखा चौगुले प्रथम
हर्णै येथे स्पर्धेचे आयोजन ; २६ अंगणवाड्यांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १ : एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्पांर्गत राष्ट्रीय पोषण महाअभियानांतर्गत हर्णै येथे झालेल्या पौष्टिक पाककृती स्पर्धेत सुरेखा मारुती चौगुले यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
राष्ट्रीय पोषण अभियानामध्ये हर्णे बीटमधील एकूण २६ अंगणवाड्यांमधील सहभागी झाल्या होत्या. तर पाककृती स्पर्धेत १४ महिला भाग घेतला. यावेळी पालकांनी नाचणीचे पदार्थ, कच्ची फळे त्यांचे सलाड, पालेभाज्या, मोड आलेले धान्य आदी वस्तूंपासून पौष्टिक पदार्थ बनवून आणले होते. या स्पर्धेत श्रावणी स्वप्नील मुरुडकर हिने द्वितीय तर वंदना धनाजी पावसे हिने तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावले. सर्व विजेत्यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी आयोजित पालक मेळाव्यात प्रकल्प अधिकारी मानसी तुळसकर यांनी पोषण आहाराचे महत्व, स्तनदा माता व गरोदर माता यांची कशी काळजी घ्यावी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच हर्णे ग्रामपंचायत सरपंच ऐश्वर्या धाडवे यांनी देखील योग्य मार्गदर्शन केले. उपसरपंच पूनम पावसे यादेखील उपस्थित होत्या. या स्पर्धेचे परीक्षण महसूल विभाग कर्मचारी राखी वेदपाठक व आदिशक्ती कमिटी अध्यक्षा सना काझी यांनी केले.
