संगमेश्वर-हळव्या भातशेतीला पावसाचा फटका
rat1p5.jpg -
95889
संगमेश्वर : मुसळधार पावसामुळे तयार भातशेती आडवी झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
----------
हळव्या भातशेतीला पावसाचा फटका
संगमेश्वर, ता. १ : सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे सध्या तयार भातशेती धोक्यात आली आहे. गणपतीनंतर हळवी भातशेती कापण्यायोग्य झाली होती. गणेशोत्सवानंतर वातावरणात देखील बदल पाहायला मिळत होता. परंतु अगदी पुढच्या चारच दिवसात पुन्हा पाऊस सुरू झाल्याने भातशेती पावसात भिजत पडली आहे.
मेच्या मध्यात सुरू झालेल्या पावसाने भात कापणीवेळी ठिय्या मांडल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. सततच्या वाढत्या पावसामुळे ओढ्यासह, नद्यांच्या पाणी पात्रात लक्षणीय वाढ पाहायला मिळत आहे. भातशेतीत पाणी तुंबले आहे. जराही उघडीप मिळत नसल्याने भात कापणी कशी करायची या चिंतेत शेतकरी पडला आहे.
भातशेती तयार असल्याने, रात्रीचे वेळी डुक्करांकडून भातशेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. भाताच्या लोंबी खाऊन, शेतात लोळून भातशेती जमिनदोस्त झालेली पाहायला मिळत आहे. तालुक्यात बहुतांश शेती ही डोंगराळ भागात असल्याने डुक्करांकडून शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण मोठे आहे. असाच पाऊस काही दिवस बरसत राहिला तर हळव्या पिकापाठोपाठ उशिरा तयार होणारी महान भातशेती देखील संकटात येण्याची चिन्हे आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.