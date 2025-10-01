अभंग गायन स्पर्धेत वीर, कौस्तुभ प्रथम
आरोस ः येथील अभंग गायन स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकाला बक्षीस वितरण करताना मंडळाचे पदाधिकारी व सदस्य.
अभंग गायन स्पर्धेत वीर, कौस्तुभ प्रथम
आरोस येथील स्पर्धाः माऊली मंदिरामध्ये नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. १ः आरोस येथील श्री देवी माऊली मंदिरात नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या अभंग गायन स्पर्धेत लहान गटात वीर राऊळ (न्हावेली), तर खुल्या गटात कौस्तुभ धुरी (सातोसे) यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. या स्पर्धेत जिल्ह्यातून ३० स्पर्धक सहभागी झाले होते.
आरोस श्री देवी माऊली मंदिरात नवरात्र उत्सवानिमित्त अकरा दिवस विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले. यात मंदिरात धार्मिक विधी, अभंग गायन स्पर्धा, निसर्गप्रेमी रानमाणूस प्रसाद गावडे यांचे कोकणातील देवराई व राखणदार याविषयावरील अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन, फुगडी, दशावतार नाटक, भजने आदी कार्यक्रमांच्या विशेष अयोजनांद्वारे मंडळाने यावर्षीही आपले वेगळेपण सिद्ध केले.
गावातील निखिल नाईक, संदेश देऊलकर, महेश कुबल, गणपत नाईक, सुहास कोरगावकर, विनायक नाईक, रोशन नाईक, भाई देऊलकर, दत्तगुरू दळवी, बाबा मेस्त्री, सिद्धेश कुबल, नारायण चव्हाण, रितेश नाईक, किरण कळंगुटकर यांनी पुरस्कृत केलेल्या व आरोस शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष नीलेश परब यांच्या विशेष सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या अभंग गायन स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. परीक्षक म्हणून गोवा येथील दशरथ नाईक यांनी काम पाहिले. संपूर्ण कार्यक्रमाचे निवेदन होडावडा (ता. वेंगुर्ले) येथील नामवंत निवेदक काका सावंत यांनी केले. यासाठी हार्मोनियम साथ साहिल घुबे (धाकोरा), तबला-अक्षय कांबळी (साटेली), तर तालरक्षक म्हणून प्रथमेश परब (आरोस) यांनी योगदान दिले. बाबू गोडकर, उत्तम परब यांचे या कार्यक्रमाच्या नियोजनात विशेष सहकार्य लाभले. लहान गटातील स्पर्धकांनी आपल्या आवाजाने रसिकांची मने जिंकली.
लहान गटात द्वितीय सर्वज्ञ वराडकर (बांदा), तृतीय केतन बिर्जे, उत्तेजनार्थ पारितोषिक कनक काळोजी हिने पटकावले.
खुल्या गटात द्वितीय क्रमांक सूरज पार्सेकर (न्हावेली), तृतीय अन्वी धारगळकर (आरोस), उत्तेजनार्थ पारितोषिक हेमंत गोडकर यांना बक्षिसे देण्यात आली. दोन्ही गटातील विजेत्यांना अनुक्रमे २५०१, १८०१, १२०१ व ५०० रुपये तसेच सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
