चिपळुणातील वसतिगृहात प्रवेशाचे आवाहन

रत्नागिरी ः ‘चिपळूण येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र इच्छुक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा,’ असे आवाहन प्रभारी गृहपाल रवींद्र कुमठेकर यांनी केले आहे. आठवीपासून पुढे शिकणाऱ्या, कनिष्ठ-वरिष्ठ महाविद्यालय, व्यावसायिक-बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांत शिकणाऱ्या व स्थानिक नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. वसतिगृहात प्रवेशित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रचलित शासन निर्णयानुसार निवास-भोजन व्यवस्थेसह गणवेश व अन्य शैक्षणिक सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात.
खेड ः शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नगर तसेच महाड नाका परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. या कुत्र्यांचा नागरिकांना त्रास होत असून, कधीही ते बालके, महिला, पुरुषांवर हल्ला करतात. या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी छत्रपती शिवाजी महाराज नगर येथील रहिवासी केतन आंब्रे व सहकाऱ्यांनी खेड पालिकेकडे निवेदनाद्वारे केली. काही दिवसांपूर्वी महाड नाका येथे ११ वर्षीय मुलावर भटक्या कुत्र्याने जीवघेणा हल्ला केला. या घटनेनंतर त्या मुलाला तातडीने खेड येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
खेड ः खेड लायन्स एज्युकेशन सोसायटी संचलित एल. टी. टी. इंग्लिश मीडियम स्कूल व कनिष्ठ महविद्यालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त तालुकास्तरीय आंतरशालेय नृत्य स्पर्धा घेण्यात आली. स्पर्धेसाठी भरणे येथील लक्ष्मी मसाले इंडस्ट्रीजचे मालक विलास बुटाला, उत्तम जैन, नागेश बोंडले, प्रेमल चिखले, माजिद खतीब, समन्वयक सेबास्टियन जॉय, समन्वयक एल. सी. मॅडम, मुख्याध्यापक सारंग आदी उपस्थित होते. स्पर्धेतील सहभागी शाळांमधील शिक्षक प्रतिनिधी, तसेच कोरिओग्राफर कादंबरी वैद्य यांचा सन्मान करण्यात आला. बहारदार नृत्याविष्कार सादर करत स्पर्धकांनी उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले.
