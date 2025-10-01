मंडणगड-शेतावर जाणाऱ्या पायी रस्त्यांना मिळणार संरक्षण
rat1p13.jpg
95919
मंडणगडः केरीळ गावातील पाणंद रस्त्याची मोजणी करताना भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी.
rat1p19.jpg-
N95957
मंडणगड ः केरीळ गावात जाणाऱ्या रस्त्याची मोजणी करताना अधिकारी.
----------
पाणंद रस्त्यांना कायदेशीर संरक्षण
मंडणगड तालुक्यात चार गावांची रस्ते मोजणी पूर्ण; रस्त्यांना देणार विशिष्ट क्रमांक
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी तालुक्यात पाणंद रस्ते अभियान राबवले जात आहे. यामधून पाणंद रस्त्यांचे नकाशे अद्ययावत करण्यात येत आहेत. प्रशासनासह ग्रामस्थांनाही ते अधिक सुलभ आणि लाभदायी ठरणार आहे. मुख्य रस्ते आणि हद्दीचे रस्ते, पाखाडी, शेतावर जाणाऱ्या पायी मार्गांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यास अडथळा होणार नाही.
या अनुषंगाने मंडणगड तहसील कार्यालय आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या माध्यमातून तालुक्यातील केरीळ, नारगोली, पाट आणि अडखळवण या गावांमधील पाणंद रस्त्यांची मोजणी प्रक्रिया झाली. या मोजणी मोहिमेत भूमी अभिलेख कार्यालय, मंडणगडचे शिरस्तेदार दिलीप बोटे, निमतानदार योगिता डांगे, भूकरमापक तन्वी मद्ये आणि अभिलेखपाल अभिषेक जंगापले यांनी सहभाग घेतला. या प्रक्रियेत ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत पाणंद रस्त्यांचे नकाशे अद्ययावत करण्यात आले, अतिक्रमणांची तपासणी करून ती हटविण्याची कार्यवाही करण्यात आली. तसेच रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्याचे काम हाती घेण्यात आले. तहसीलदार अक्षय ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या या अभियानाचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागातील मुख्य रस्ते, हद्दीचे रस्ते, पाखाडी व शेतावर जाणारे पायी मार्ग यांची शाश्वत नोंद करून त्यांना कायदेशीर संरक्षण देणे होय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यास अडथळा येणार नाही आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठीही हे रस्ते सुरक्षित राहतील. ‘सेवा पंधरवडा’च्या पहिल्या टप्प्यात राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे गावकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. ग्रामीण विकासासाठी प्रशासनाने हाती घेतलेली ही मोहीम ‘समृद्ध पंचायत अभियाना’च्या उद्दिष्टपूर्तीकडे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
कोट
पाणंद मोहिमेंतर्गत पायवाटा, शेतमार्ग यांचे रुंदीकरण झाल्यास त्याचा फायदा शेतीक्षेत्र वाढण्यासाठी होईल. याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी होणे अपेक्षित आहे. मोजणी प्रक्रिया झाली असली, तरी या मार्गावरील संबंधित शेतकऱ्यांच्या संमती मिळणे आवश्यक आहे. दूरदृष्टीचा विचार करून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामपंचायत, शेतकरी आणि प्रशासन यांनी सकारात्मक राहिले पाहिजे.
- संतोष दिवेकर, सदस्य, पाट ग्रामपंचायत
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.