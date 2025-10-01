व्याज परताव्यासोबत मिळणार उद्योजकता प्रशिक्षण
व्याज परताव्यासोबत
मिळणार उद्योजकता प्रशिक्षण
आर्थिक मागास विकास महामंडळ; पशुपालन व दुग्ध व्यवसायावर मार्गदर्शन
रत्नागिरी, ता. १ः आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या तरुणांना सक्षम उद्योजक बनवण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने बँक कर्जावर व्याज परतावा आणि व्यवसायासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याकरिता उद्योग-सारथी प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत नुकतेच ऑनलाईन वेबिनारचे झाले. त्यामध्ये पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय यावर प्रमुख शास्रज्ञ डॉ. सोमनाथ माने यांनी मार्गदर्शन केले.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांसाठी या प्रशिक्षणात डॉ. माने यांनी दुग्ध व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक बाबींवर प्रकाश टाकला. उत्तम जातीच्या जनावरांची निवड दुग्ध व्यवसायासाठी अधिक दूध देणाऱ्या जातीच्या गायी-म्हशीची निवड कशी करावी, यावर डॉ. माने यांनी मार्गदर्शन केले. त्यामध्ये गीर, साहिवाल, जर्सी यांसारख्या देशी आणि विदेशी जातीची माहिती दिली. महामंडळाकडून पुढील दिवसात विविध जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यशाळांचे आयोजन तज्ज्ञांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या माध्यमातून तयार झालेल्या उद्योजकांच्या व्यवसाय वाढीस मदत होणार असल्याचे मनोगत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी व्यक्त केले. राज्यभरातून अनेक युवक, महिला उद्योजिका व स्वयंसहायता गटांचे प्रतिनिधी या वेबिनारला ऑनलाईन उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.