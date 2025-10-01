कुडाळ येथील ‘तनिष्क’मध्ये ‘मृगांका’ नवीन कलेक्शन
कुडाळ येथील ‘तनिष्क’मध्ये
‘मृगांका’ नवीन कलेक्शन
दसरा दिवाळीनिमित्त ऑफर्स
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १ ः भारतातील विश्वसनीय ज्वेलरी ब्रँड तनिष्क आधुनिक महिला आणि त्या संपादन करत असलेल्या अनेक उज्वल यशांच्या सन्मानार्थ ‘फेस्टिवल ऑफर्स धमाका’ हा उपक्रम राबवत आहे. येथील ‘तनिष्क’मध्ये ‘मृगांका’ हे नवीन कलेक्शन उपलब्ध असून खास दसरा दिवाळीसाठी ऑफर घेऊन आले आहेत.
टाटा समूहाचा तनिष्क हा ब्रँड गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ उत्कृष्ट कारागिरी, विशेष डिझाइन आणि हमी दिलेल्या उत्पादन गुणवत्तेचा पर्याय आहे. भारतीय महिलेला समजून घेण्याचा आणि तिच्या पारंपरिक आणि समकालीन आकांक्षा आणि इच्छा पूर्ण करणारे दागिने प्रदान करण्याचा प्रयत्न करणारा देशातील एकमेव दागिने ब्रँड म्हणून त्याने स्वतःसाठी एक खास प्रतिष्ठा तयार केली आहे. शुद्ध दागिने देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेवर भर देण्यासाठी, सर्व तनिष्क स्टोअर्स कॅरेटमीटरने सुसज्ज आहेत जे ग्राहकांना त्यांच्या सोन्याची शुद्धता सर्वात कार्यक्षम पद्धतीने तपासण्यास सक्षम करते.
येथील ‘तनिष्क’मध्ये ‘मृगांका’ हे नवीन कलेक्शन उपलब्ध असून खास दसरा दिवाळीसाठी ऑफर घेऊन आले आहेत. ४५० रुपयांपर्यंत सोन्याच्या दागिन्यांवर मजुरीवर सूट, ३० टक्क्यांपर्यंत हिऱ्यांच्या किमतीवर सूट तसेच ह्या वर्षी पहिल्यांदा न ‘भूतो न भविष्यती’ अशी खास जुने सोने एक्स्चेंज ऑफर म्हणजेच जुन्या सोन्यावर (९ कॅरेटच्यावर) ० टक्के घट, अगदी कोणत्याही सराफाकडून घेतलेले सोन्यावर नवीन दागिना बनविणे, त्याच सोबत बेस्ट गोल्ड रेट ऑफर म्हणजेच फक्त २५ टक्के आगाऊ रक्कम भरून दागिने बुक करा आणि बुकिंग रेट आणि प्रचलित रेट यामधील जो कमी असेल त्या रेटने दागिना घेता येईल. तनिष्क रिटेल चेन सध्या ३०० हून अधिक शहरांमध्ये ५०० हून अधिक विशेष बुटीकमध्ये पसरली आहे. अधिक माहितीसाठी येथील तनिष्कला भेट द्या, असे आवाहन केले आहे.
