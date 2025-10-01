शैक्षणिक प्रकरणांबाबत माजी सैनिकांना आवाहन
शैक्षणिक प्रकरणांबाबत
माजी सैनिकांना आवाहन
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्ह्यातील सर्व माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा पत्नी यांनी २०२४-२५ ची शैक्षणिक प्रकरणे ‘के.एस.बी.’ ला ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याची ऑनलाईन साईट २४ सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. पात्र माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा पत्नी यांनी आपली के.एस.बी. प्रकरणे (पाल्यांची पहिली ते बारावीची शैक्षिणिक प्रकरणे, पीएम शिष्यवृत्ती, मुलीचा विवाह आदी) केंद्रीय सैनिक बोर्ड, नवी दिल्ली यांना सादर करावयाचे आहे. प्रकरण सादर करताना सैनिक कल्याण विभाग पुणे यांच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. सर्व मूळ कागदपत्रे जोडावीत. पात्र माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा पत्नी यांनी या कार्यालयाला सहकार्य करून या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकार्यांनी केले आहे.
-----
शासकीय वसतिगृहात
प्रवेशासाठी आवाहन
सिंधुदुर्गनगरी ः शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या (बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून) पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांनीच ऑनलाईन पद्धतीने २६ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज संकेतस्थळावर भरावा. भरलेल्या अर्जाची एक प्रत सहायक संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण, सिंधुदुर्ग या कार्यालयाकडे जमा करावी, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याणचे सहायक संचालक उदयसिंह गायकवाड यांनी केले आहे.
----
माजी सैनिकांना
कौशल्य प्रशिक्षण
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्ह्यातील ३५ ते ४५ वयोगटातील माजी सैनिकांनी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत दूरध्वनीद्वारे किंवा नियुक्त केलेल्या डाटा ऑपरेटरमार्फत संपर्क केल्यास कौशल्य विकासाचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण घेण्यासाठी योग्य ती माहिती ५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावी. अभ्यासक्रमाची यादी लिंकवर दिली आहे. कौशल्य विकासाचे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण घेण्यासाठी माजी सैनिकांची माहिती भरण्यासाठी डाटा ऑपरेटर म्हणून काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या माजी सैनिकांनी आपले नाव या कार्यालयाकडे प्रत्यक्ष भेटून नोंद करावयाचे आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनी केले आहे.
------
केंद्र प्रमुख परीक्षा
एक डिसेंबरपासून
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हा परिषदेमधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५ या परीक्षेचे ऑनलाईन पद्धतीने १ ते ५ डिसेंबर या कालावधीत आयोजन केले आहे. या परीक्षेबाबत अधिसूचना, वेळापत्रक व ऑनलाईन आवेदनपत्राबाबतची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त अनुराधा ओक यांनी कळविले आहे.
....................
सावंतवाडीत आज
गायन कार्यक्रम
सावंतवाडी ः येथील सावंतवाडी संगीत मित्रमंडळातर्फे उद्या (ता. २) विजयादशमीनिमित्त मंडळाच्या सभासदांच्या गायन कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. यात मराठी व हिंदी गाण्यांचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम सायंकाळी ६ ते ८ या वेळेत श्रीराम वाचन मंदिर सभागृहात आयोजित केला आहे. संगीत रसिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष श्रीपाद चोडणकर यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.