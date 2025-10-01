मंडप व्यावसायिकांना ''सुगीचे दिवस
मंडप व्यावसायिकांना ‘सुगीचे दिवस’
लग्न, मुंजीचे कार्यक्रम ; तालुक्यातील ७०० तरुणांना रोजगार
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १ ः गणेशोत्सवानंतर लगेचच सुरू झालेल्या नवरात्रोत्सवाने मंडप व्यावसायिकांना ‘सुगीचे दिवस’ आले आहेत. पुढे लग्न, मुंजीच्या कार्यक्रमांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही सुरू होणार असल्याने मंडप व्यावसायिकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
संगमेश्वर तालुक्यात लहान-मोठे सुमारे ४५ मंडप व्यावसायिक कार्यरत आहे. त्यांच्याकडे ग्राहकांच्या मागणीनुसार विविध प्रकारचे मंडप उभारून दिले जातात. त्यामध्ये दहा हजारापासून लाखो रुपयांचे भव्य राजवाडे आणि महालांचे सेट उभारले जातात. मंडपाचे काम प्रामुख्याने फायबर, कापड आणि पॅनल या तीन प्रकारांत केले जाते. ज्यामध्ये आकर्षक आणि टिकाऊ फायबरच्या कामाला सर्वाधिक खर्च येतो. संगमेश्वर कडवई येथील व्यावसायिक राज डेकोरेटर्स हे लग्न, मुंज, कॉर्पोरेट इव्हेंट्स आणि सार्वजनिक उत्सवांसाठी आकर्षक मंडप उभारून देतात. विशेष म्हणजे, मंडपासोबतच साऊंड सिस्टीम, लाईट्स आणि फुलांची सजावट अशा सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने ग्राहकांची गैरसोय टळते. मंडप व्यवसायात तालुक्यातील सुमारे ७०० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. त्यांना दिवसाला ६०० रुपये रोज मिळतो. रात्री उशिरापर्यंत काम केले, तर त्यांना अधिकचा रोजगार दिला जातो. तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील काही तरुणांना रोजगार मिळत आहे. यंदा निवडणुका असल्यामुळे मंडप व्यावसायिकांना अधिकचा लाभ मिळेल असा अंदाज आहे.
आव्हाने आणि अडचणी
यंदा व्यवसायात तेजी असली तरीही व्यावसायिकांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. वाढत्या गरजांमुळे कुशल कामगारांना सांभाळणे आणि टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. त्याला सामोरे जाताना अडचणी होत आहेत.
मंडप व्यवसायात पूर्वीच्या तुलनेत आज स्पर्धा खूप वाढली आहे. लोकांच्या आवडीनिवडी आणि बदलत्या ट्रेंडनुसार आम्ही नवनवीन सेटस् उपलब्ध करून देतो. ग्राहकांच्या सोयीसाठी आम्ही अवघ्या पाच हजार रुपयांपासून ते लाखो रुपयांपर्यंतचे पॅकेजेस तयार केले आहेत.
- विजय कुवळेकर, मंडप व्यावसायिक
