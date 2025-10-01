दुग्धोत्पादनातून पकडली स्वावलंबनाची वाट
सोनाली देसाई-मसूरकर
‘लेट’ ब्रँडची उत्पादने
दुग्धोत्पादनातून पकडली
स्वावलंबनाची वाट
माडखोलच्या सोनालींची यशोगाथा; ‘लेट’ ब्रँड महाराष्ट्राबाहेरही विस्तार
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २५ ः माडखोल (ता.सावंतवाडी) सोनाली देसाई-मसूरकर यांनी जिद्द, परिश्रम आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर दुग्धउद्योगात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. वडिलांना आधार देण्यासाठी व्यवसायात पाऊल टाकलेल्या सोनालींनी ‘देसाई डेअरी’ सुरू करून त्याचा विस्तार महाराष्ट्राबाहेर केला आहे.
सोनाली यांनी वडील प्रभाकर देसाई यांच्या मार्गदर्शनातून व्यवसायाची सुरुवात केली. एमआयडीसीत उद्योग केल्यानंतर श्री. देसाई त्यांनी माडखोल येथे डेअरी व्यवसाय उभारला. त्यातूनच सोनालींना प्रेरणा मिळाली. प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेत त्यांनी दूध विक्रीपासून दही, लोणी, ताक, तूप यांसारख्या उत्पादनांपर्यंत व्यवसायाचा विस्तार साधला. सोनाली यांच्या आयुष्यातील मोठं पाऊल म्हणजे ‘लेट’ (Laite) ब्रँडची निर्मिती. सुरुवातीला छोट्या प्रमाणात सुरू झालेल्या या ब्रँडची उत्पादने आज कोल्हापूर, सातारा, पुणे, मुंबईसह गोवा, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशपर्यंत पोहोचली आहेत. सुरुवातीला केवळ ५० किलो पनीर उत्पादन होत असताना, आज रोजंदारी ७०० किलो पनीर बंगळुरूसारख्या महानगरात विकले जाते. या यशामागे सोनालींचा ध्यास आणि मेहनत असली तरी कुटुंबाचा खंबीर आधारही तितकाच महत्त्वाचा ठरला. त्यांच्या यशोगाथेने आज सिंधुदुर्गातील ग्रामीण उद्योजकांसोबतच असंख्य महिलांना स्वप्न पूर्ण करण्याची नवी उमेद दिली आहे.
कोट
गावातून उगम पावलेला हा प्रवास राज्याबाहेर पोहोचत असताना प्रत्येक ग्रामीण उद्योजकासाठी एक जिवंत प्रेरणादायी उदाहरण बनला आहे. माझा प्रवास हा केवळ उद्योग उभारणीचा नाही, तर महिलांच्या सशक्तीकरणाचा आहे. ग्रामीण भागातील महिला योग्य नियोजन, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर नक्कीच यशस्वी उद्योगपती होऊ शकतात. अनेक तरुणी, गृहिणी, शेतकरी महिला यांनी जर स्वतःवर विश्वास ठेवला आणि जिद्दीने पुढे चालत राहिल्या, तर त्या आपल्या स्वप्नांना नक्कीच गाठू शकतात.
- सोनाली देसाई-मसूरकर
