क्राईम
दुचाकीची मुलाला धडक
रत्नागिरी, ता ३० : तालुक्यातील कासारवेली-मराठी शाळा येथील रस्त्यावर अज्ञात दुचाकीस्वाराने लहान मुलाला धडक दिली. अज्ञात स्वाराविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देवांश शैलेश वरवडकर (वय ८, रा. कासावरवेली, रत्नागिरी) असे स्वाराने धडक दिलेल्या जखमी मुलाचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. २८) दुपारी रत्नागिरी ते गणपतीपुळे जाणाऱ्या रस्त्यावरील कासारवेली मराठी शाळेसमोर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार फिर्यादी शैलेश बाळकृष्ण वरवडकर (वय ४६, रा. कासारवेली, रत्नागिरी) हे रविवारी दुपारी कासारवेली येथील मराठी शाळेसमोरील रस्त्यावर मुलगा देवांश याचा हात धरून रस्ता ओलांडण्यासाठी थांबले होते. त्यावेळी रत्नागिरी ते गणपतीपुळे जाणाऱ्या स्वाराने दुचाकी निष्काळजीपणे चालवून मुलगा देवांश याला धडक देवून पलायन केले. या अपघातामध्ये देवांश याला दुखापत झाली. या प्रकरणी शैलेश वरवडकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
कुवारबावमधील वृद्धाचा
आकस्मिक मृत्यू
रत्नागिरी ः खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलेल्या वृद्धाला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने कोल्हापूर येथे हलविण्यात आले होते. मात्र प्रवासात तब्येत खालवल्याने पुन्हा उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांना तपासून मृत घोषित केले. महादेव विश्वनाथ कोरे (वय ६२, रवींद्रनगर, कुवारबाव, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. २९) दुपारी जिल्हा रुग्णालयात घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार महादेव कोरे यांची तब्येत बिघडल्यामुळे शनिवारी (ता. २७) खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
